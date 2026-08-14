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En Stavelot

Tres heridos por la explosión de un obús de la Segunda Guerra Mundial en Bélgica

El artefacto llevaba inactivo al menos 80 años

Dos personas sufrieron "heridas en los tímpanos" y una tercera que recibió un "pequeño proyectil en la pierna"

Un agente de la policía belga, en una imagen de archivo.

Un agente de la policía belga, en una imagen de archivo. / EP

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EFE

Bruselas

La explosión registrada el miércoles junto al parque de atracciones Plopsaland Ardennes, en la localidad valona de Stavelot (sur de Bélgica), que causó tres heridos leves, fue causada por un obús de fósforo blanco de la Segunda Guerra Mundial, según informaron medios locales belgas. El artefacto, hallado en la orilla del río Amblève, junto a la cascada de Coo, llevaba inactivo al menos 80 años.

El alcalde de Stavelot, Fabien Legros, declaró a los medios presentes que las víctimas fueron dos personas con "heridas en los tímpanos" y una tercera que recibió un "pequeño proyectil en la pierna".

Según un comunicado del Ayuntamiento, la policía acordonó la zona y se desplazó al lugar para examinar la situación y retirar los restos del artefacto. El teniente coronel Francis Halleux, jefe de cuerpo del servicio de desminado de la Defensa belga (SEDEE/DOVO), explicó a RTL Info que la munición, al no estar ya sumergida sino depositada en la orilla, pudo haber visto su carga expuesta al oxígeno del aire tras el deterioro de la carcasa, lo que explicaría la reacción química y la posterior explosión.

Por su parte, la dirección de Plopsaland Ardennes precisó que los heridos, atendidos 'in situ', eran dos visitantes y un miembro del personal, y aseguró que "no hay peligro para los visitantes", por lo que el parque permaneció abierto con normalidad. Un testigo describió el estruendo al diario valón L'Avenir como el de un gran cohete de fuegos artificiales, seguido de una densa columna de humo.

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En promedio, SEDEE/DOVO neutraliza cada año más de 200 toneladas de munición, la mayoría de ellas vestigios de las dos guerras mundiales, según datos de ese organismo.

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