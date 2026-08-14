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Esta vez en Essex

Segundo accidente de tren en Reino Unido en las últimas 24 horas

Otro tren descarriló cerca de Lewes el jueves, dejando atrapados a los pasajeros y causando dos heridos graves

Un tren de pasajeros descarrila en Inglaterra: imágenes aéreas del accidente

Un tren de pasajeros descarrila en Inglaterra: imágenes aéreas del accidente

Lucía Feijoo Viera

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Redacción

Un tren descarriló este viernes en Essex, Reino Unido, menos de 24 horas después de que dos personas resultaran gravemente heridas en un incidente similar en East Sussex. La Policía Británica de Transportes (BTP) confirmó que los vagones traseros del tren descarrilaron "en posición vertical" en la estación de tren de Wickford, y añadió que "no se registraron heridos".

Un comunicado en la página web de National Rail indicaba que existía un problema que se estaba investigando entre Wickford y Southend Victoria, lo que provocó el cierre de todas las líneas entre estas estaciones. Esto significó que los trenes que circulaban entre London Liverpool Street y Southend Victoria no pudieron operar.

El comunicado indicaba que se preveía que las importantes interrupciones "continuarían hasta nuevo aviso".

Un portavoz añadió: "Estamos gestionando un incidente de descarrilamiento en Anglia y estamos trabajando con rapidez para comprender la situación y prestar la asistencia necesaria. Proporcionaremos más información a su debido tiempo".

La Policía de Transporte Británica (BTP) declaró un incidente grave el jueves por la tarde cuando varios vagones de un tren de la compañía Southern descarrilaron cerca de Lewes y volcaron, dejando atrapados a los pasajeros. Aproximadamente 150 personas viajaban en el tren que conectaba London Victoria con Eastbourne, estación que fue evacuada.

La Policía de Transporte británica (BTP, por sus siglas en inglés) ha confirmado que dos personas sufrieron heridas graves mientras que las otras nueve presentaron un cuadro leve de lesiones. "Los pacientes fueron evaluados y atendidos en el lugar del accidente, y algunos fueron trasladados a hospitales locales", ha precisado.

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El organismo declaró un incidente "grave" cuando tres vagones de un tren con destino a Eastbourne descarrilaron cerca de Lewes, ambos municipios situados en East Sussex. El tren siniestrado, que había partido de la estación Victoria de Londres en la tarde de este jueves, ha sido evacuado sin incidentes, de acuerdo a la Policía.

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