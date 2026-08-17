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EEUU reducirá sus ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur

Trump lo justifica por su "muy buena relación con Kim Jong Un", el líder de Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / EP

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EFE

Nueva York

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que ordenó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, reducir "sustancialmente" los ejercicios militares conjuntos de EEUU con Corea del Sur y aludió a su "muy buena relación con Kim Jong Un", el líder de Corea del Norte.

El mandatario republicano, a través de su red Truth Social, afirmó que EEUU paga "gran parte" de los "costosos" ejercicios y opinó que "envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, desde que Donald J. Trump ha sido presidente, no ha sido amenazante y se ha mostrado respetuoso".

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Trump además agregó que Corea del Sur ha rechazado "recientemente" unirse a los esfuerzos de EEUU para la "desnuclearización" de Irán.

Fuente: El Periódico

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