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Sube a 6.438 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela del 24 de junio

Bloques de vivendas afectados por los terremotos de Venezuela

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EFE

Caracas

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, que afectó la zona norte de Venezuela, ascendió a 6.438, después de que las autoridades sumaran 137 fallecimientos, informó este lunes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

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