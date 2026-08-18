Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rutas de LavacollaVivienda públicaFábrika FanMaría Pilar MartínezCarreira Pedestre
instagram

Reino Unido

Un ciervo ataca a una persona que hacía pícnic en un parque de Londres y es sacrificado

El hombre, de unos 60 años, sufrió heridas en el pecho y tuvo que ser hospitalizado, pero está fuera de peligro

Un ciervo camina por la sierra

Un ciervo camina por la sierra / Efe| Jose Manuel Pedrosa / Efe| Jose Manuel Pedrosa / Efe| Jose Manuel Pedrosa / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Londres

Un ciervo en libertad atacó el pasado fin de semana a una persona que hacía pícnic en el parque de Richmond (suroeste de Londres) y tuvo que ser sacrificado por el personal del parque.

El hombre, de unos 60 años, sufrió heridas en el pecho y tuvo que ser hospitalizado, pero está fuera de peligro, según recogen este martes los medios británicos.

El animal iba en busca de comida, después de que se haya detectado una costumbre cada vez más extendida entre los excursionistas de proveer alimentos a los ciervos pese a los avisos que por todo el parque advierten contra esta práctica. Los mensajes indican a las personas que no deben acercarse a más de 50 metros de un ciervo.

Con 1.000 hectáreas (25.000 acres), Richmond es uno de los parques más grandes de Londres, y es conocido precisamente por su población de decenas de ciervos que merodean en libertad en sus praderas.

Noticias relacionadas

Estos animales son populares por tratarse de los mamíferos más grandes de los nativos de las islas británicas, ya que pueden alcanzar hasta los 200 kilos.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los 113 años de historia de Comercial Tojo se resisten a la nueva realidad del casco histórico: “Quien me da de vivir son los vecinos de Santiago”
  2. Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
  3. Fly2Galicia conectará Santiago con ocho destinos nacionales y europeos desde diciembre
  4. La fiesta gastronómica que te hará salivar (y mucho) esta semana: a menos de media hora de Santiago y con mucha música
  5. El aeropuerto de Santiago amplía su mapa internacional antes del Xacobeo
  6. El coste para urbanizar las parcelas del nuevo barrio del Ensanche Norte de Santiago: en el entorno de los 150 euros el metro cuadrado
  7. Miles de personas agotan en apenas tres horas las existencias de la Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz
  8. Las altas temperaturas condicionan el estreno de la temporada oficial de caza de jabalí en Galicia: 'Con este calor no puedes soltar a los perros

Galicia afronta este martes una jornada de calor extremo: estas son las zonas donde más subirán los termómetros

Galicia afronta este martes una jornada de calor extremo: estas son las zonas donde más subirán los termómetros

League of Legends: “Caps” rompe una barrera histórica con su incorporación al Hall of Legends

League of Legends: “Caps” rompe una barrera histórica con su incorporación al Hall of Legends

Máis de 1.800 fogares de Carballo xa separan a materia orgánica

Máis de 1.800 fogares de Carballo xa separan a materia orgánica

El nuevo escenario del fuego en España: menos incendios forestales, pero más devastadores

El nuevo escenario del fuego en España: menos incendios forestales, pero más devastadores

Un dispositivo del tamaño de la palma de la mano puede hackear un Boeing 737 en solo un minuto

Un dispositivo del tamaño de la palma de la mano puede hackear un Boeing 737 en solo un minuto

El Imserso retoma para la temporada 2026-2027 los viajes a 50 euros y con mascota

El Imserso retoma para la temporada 2026-2027 los viajes a 50 euros y con mascota

IKEA lo vuelve a hacer: 10 muebles para aprovechar cada centímetro de casa en la vuelta al cole

IKEA lo vuelve a hacer: 10 muebles para aprovechar cada centímetro de casa en la vuelta al cole
Tracking Pixel Contents