Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Un proyectil impacta contra un buque en Ormuz y deja al menos una víctima frente a las costas de Omán

Aguas omaníes cercanas al estrecho de Ormuz.

Aguas omaníes cercanas al estrecho de Ormuz. / Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fly2Galicia conectará Santiago con ocho destinos nacionales y europeos desde diciembre
  2. Xosé Humberto Baena, el gallego condenado por un crimen que siempre negó: la historia del último fusilado del franquismo
  3. Daniel Dopazo, líder de la orquesta La Ocaband: «La verbena es el evento cultural más importante de Galicia y no se está protegiendo»
  4. Las panaderías de Santiago que cierran los domingos: “No se muere nadie por un día sin pan"
  5. Media Galicia en alerta roja por calor mientras en este rincón sacan el paraguas: van más de 14 litros de lluvia acumulada este sábado
  6. La sequía descubre antiguas pesqueiras del Tambre y Santa Comba pide una captación desde el Xallas
  7. Muere Manuel Lata Montoiro, fundador de la distribuidora industrial Comercial M. Lata de Santiago
  8. Las altas temperaturas condicionan el estreno de la temporada oficial de caza de jabalí en Galicia: 'Con este calor no puedes soltar a los perros

Roberto García: “Graviteo demostrará que deporte y cultura son una combinación perfecta”

Roberto García: “Graviteo demostrará que deporte y cultura son una combinación perfecta”

Directo | Más de un centenar de inmigrantes en Ceuta inician una huelga de hambre para pedir asilo

Directo | Más de un centenar de inmigrantes en Ceuta inician una huelga de hambre para pedir asilo

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en MondoÃ±edo: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en MondoÃ±edo: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en Lugo: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en Lugo: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en A Fonsagrada: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en A Fonsagrada: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en O Corgo: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en O Corgo: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de agosto
Tracking Pixel Contents