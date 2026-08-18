Investigación
La Fiscalía de Bolivia investiga al exasesor de Milei por presunta "tentativa de feminicidio"
Su mujer sufrió un ataque armado en la región oriental de Santa Cruz
EFE
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, informó este martes que el argentino Fernando Cerimedo, exasesor del partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), es investigado por el presunto delito de "tentativa de feminicidio", tras un ataque armado sufrido por su expareja en la región oriental de Santa Cruz.
Mariaca dijo a los medios en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial, que "se ha determinado emitir una resolución de aprehensión y su respectivo mandamiento por el delito de tentativa de feminicidio en contra del señor Cerimedo", tras tomarle una declaración luego de su arresto en Santa Cruz.
"A la fecha, él se encuentra aprehendido, se le va a tomar su declaración ahora en calidad de investigado y va a ser puesto ante una autoridad jurisdiccional", señaló Mariaca y anunció que la comisión de fiscales que investiga el suceso pedirá la detención preventiva del argentino, al existir un "peligro de fuga" y "obstaculización" de la investigación.
Fuente: El Periódico
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
- Los 113 años de historia de Comercial Tojo se resisten a la nueva realidad del casco histórico: “Quien me da de vivir son los vecinos de Santiago”
- Fly2Galicia conectará Santiago con ocho destinos nacionales y europeos desde diciembre
- La fiesta gastronómica que te hará salivar (y mucho) esta semana: a menos de media hora de Santiago y con mucha música
- El aeropuerto de Santiago amplía su mapa internacional antes del Xacobeo
- De la dirección de la Universidad de Santiago a la gestión del Centro de Supercomputación de Galicia: María Pilar Martínez García será la primera gerente del Cesga
- El coste para urbanizar las parcelas del nuevo barrio del Ensanche Norte de Santiago: en el entorno de los 150 euros el metro cuadrado
- Miles de personas agotan en apenas tres horas las existencias de la Exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz