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Seísmo de 7,4 grados

Terremoto en Colombia, en directo | Colombia afronta una reconstrucción "dura" una semana después del seísmo

El último balance cifra en 289 los fallecidos, además de 4.187 heridos, 120.328 familias afectadas y 26.945 viviendas destruidas

Sigue creciendo la cifra de víctimas mortales tras el terremoto de Colombia

Sigue creciendo la cifra de víctimas mortales tras el terremoto de Colombia

Atlas News

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Rubén Gargoi

Pablo Gómez

El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 289 personas fallecidas en el país, 4.187 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. 

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Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

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