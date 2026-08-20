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Guerra en Oriente Próximo

EEUU impone nuevas sanciones a Hizbulá por una red financiera vinculada a Irán

Scott Bessent

Scott Bessent / Europa Press/Contacto/Jim LoScalzo - Pool via CNP

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EFE

Washington

Estados Unidos sancionó este jueves a diez personas vinculadas a una red que trasladaba millones de dólares en efectivo al grupo extremista Hizbulá mediante mensajeros que viajaban en vuelos comerciales entre Líbano, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro señaló que la red permitía a Hizbulá obtener divisas y mover fondos "al margen del sistema financiero formal", mediante casas de cambio, empresas fantasma y cuentas bancarias.

De acuerdo con la Administración del presidente Donald Trump, el empresario turco Yunus Yilmaz dirigía la red de mensajeros, mientras que otros nueve sancionados participaban en la logística para entregar el dinero.

La medida señala a Hizbulá como un actor directamente subordinado a Irán, y el Tesoro aprovechó el reforzamiento de las medidas para recordar el "papel central" de Irán en la coordinación de operaciones y toma de decisiones políticas del grupo.

Como consecuencia de la medida, los diez sancionados quedan bloqueados bajo jurisdicción estadounidense y se prohíben las transacciones de personas y entidades estadounidenses con ellos.

En la víspera, Trump advirtió -en su cuenta de Truth Social- que Estados Unidos estaba listo para lanzar una ofensiva sin precedentes para aislar a Irán y amenazó con tomar represalias contra los países que decidan ayudarle.

El mandatario precisó que la medida contempla cortar las vías utilizadas para eludir las sanciones y mantener los flujos financieros hacia el país asiático, además de castigar cualquier tipo de salvavidas proveniente del exterior. EFE

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dte/jrg

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