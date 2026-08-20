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El FBI arresta a una mujer por planear un ataque con bomba en el Capitolio de Nueva York

Jessica Bowie, de 35 años y residente en Albany, la capital del estado, está acusada de intentar proporcionar apoyo material al grupo yihadista Estado Islámico

Vista del Capitolio, en la capital estadounidense, Washignton DC

Vista del Capitolio, en la capital estadounidense, Washignton DC / Europa Press/Contacto/Mehmet Eser

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EFE

Nueva York

Agentes del FBI arrestaron a una mujer acusada de planear un atentado con bomba contra el Capitolio del estado de Nueva York, según informó este jueves la cadena Fox News.

Jessica Bowie, de 35 años y residente en Albany, la capital del estado, está acusada de intentar proporcionar apoyo material al grupo yihadista Estado Islámico (EI).

El FBI afirma que Bowie juró lealtad a la organización terrorista, habló de ocultar una bomba en una bolsa de reparto de comida a domicilio de DoorDash y quería perpetrar el ataque mientras los senadores estatales estuvieran reunidos.

La detenida planeaba un ataque inspirado en el EI con el objetivo de asesinar a esos legisladores, según las autoridades.

El supuesto complot se desarrolló a lo largo de un mes. A partir de mediados de julio, Bowie se comunicó con un informante del FBI que se hacía pasar por un facilitador del EI, a quien le solicitó ayuda para fabricar los explosivos y le reveló que el Capitolio era su objetivo.

Los investigadores indicaron que la mujer vigiló los alrededores del edificio en al menos cinco ocasiones, entre el 21 de julio y el 9 de agosto, tomando fotografías y analizando la seguridad de la zona.

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, agradeció el trabajo del FBI y la policía local que llevó al arresto de Bowie y recordó que a principios de este año, en medio de un aumento de la violencia política y amenazas contra los funcionarios públicos, se reforzó la seguridad en el Capitolio y en todo el gobierno estatal.

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"Si bien no existe una amenaza inmediata en este momento, continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para proteger a los neoyorquinos y mantener seguras nuestras comunidades", indicó en un comunicado.

Fuente: El Periódico

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