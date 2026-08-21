Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rutas de LavacollaVivienda públicaFábrika FanMaría Pilar MartínezCarreira Pedestre
instagram

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Trump anuncia una ofensiva económica "sin precedentes" para aislar a Irán

EEUU crea un corredor secreto para facilitar la salida de petróleo de Ormuz, según Axios

Palestinos desplazados hacen cola para recoger agua potable en un campamento de la ciudad de Gaza.

Palestinos desplazados hacen cola para recoger agua potable en un campamento de la ciudad de Gaza. / MOHAMMED SABER / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La caída de los 'influencers' también llega a los creadores de contenido gallegos: 'Parece que nos gusta consumir contenido de gilipollas
  2. Cristina Pedroche se rinde a Galicia durante sus vacaciones: 'Me voy completamente enamorada ¿Me hacéis un hueco?
  3. La vida de barrio se apaga en Santiago ante la desaparición de negocios históricos: 'Compostela era lo antiguo, el comercio individual de familias
  4. Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Moita xente vén, proba, e logo compra nas plataformas»
  5. Hartazgo de los vecinos del casco histórico de Santiago ante la masificación turística: «Hai que pedir permiso para circular pola nosa cidade»
  6. Fly2Galicia pone a la venta vuelos a ocho destinos desde el aeropuerto de Santiago
  7. Cambio brusco del tiempo en Galicia: bajada de las temperaturas y algo de lluvia
  8. Un corazón logístico de 6.000 metros cuadrados en A Estrada: así es el 'Amazon' de la Xunta que suministra material a todos los colegios de Galicia

Cinco nuevos terremotos marcan la madrugada en Granada

Cinco nuevos terremotos marcan la madrugada en Granada

España pierde buena parte de su crecimiento del PIB a causa del calor extremo

España pierde buena parte de su crecimiento del PIB a causa del calor extremo

Directo | Paralizan la limpieza de El Trampolín tras regresar decenas de migrantes a la playa ceutí

Directo | Paralizan la limpieza de El Trampolín tras regresar decenas de migrantes a la playa ceutí

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de agosto
Tracking Pixel Contents