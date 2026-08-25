Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sequía en SantiagoConxoFly2GaliciaEdy GutiérrezRúa das Rodas
instagram

Solicitantes de asilo

Estados Unidos revocará los visados de corta duración a cientos de miles de extranjeros

Unas 200.000 personas podrían estar afectadas por la medida

Marco Rubio.

Marco Rubio. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este martes que revocará los visados de corta duración para aquellos residentes extranjeros que hayan solicitado asilo, una medida que podría afectar a cientos de miles de personas y que la Casa Blanca ha destacado como "la mayor revocación masiva de la historia" del país.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, ha confirmado en declaraciones a Europa Press que desde la cartera diplomática se están "coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar y revocar los visados de no inmigrante de aquellos extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse de forma permanente".

Pigott ha justificado la medida porque los visados de corta duración --por motivos de negocio o turismo, por ejemplo-- "se expiden con el claro entendimiento de que están destinados a quienes tienen la intención de regresar a su país de origen".

Washington considera así que "obtener un visado con el fin de solicitar asilo constituye un fraude" y, por tanto, un motivo para retirar un visado. "Bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump y del secretario (Marco) Rubio, estamos dejando claro que un visado es un privilegio, no un derecho", ha remachado.

El portavoz, que no ha brindado cifras de posibles afectados, ha asegurado que el proceso para revocar estos permisos "se llevará a cabo de forma progresiva" y que las autoridades defienden estadounidenses respetan "la integridad de (las) leyes en materia de visados y asilo".

Noticias relacionadas

De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias Bloomberg, las autoridades podrían retirar el visado a unas 200.000 personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las grandes plantaciones de árboles en las cabeceras de los ríos de Galicia agravan la sequía
  2. La orquesta gallega que dejó sin palabras a 13.000 personas en Madrid: «¿Pero quiénes sois?»
  3. El día a día de los barrios más allá del turismo: 'Nos sentimos olvidados, pero como nosotros hay más
  4. Joel Soriano brilla ante al nuevo pívot del Real Madrid pero se queda sin título en la Liga de Puerto Rico
  5. La jueza envía a prisión al líder de Os Fanchos, un croata y un vecino de A Pobra por el alijo de 1.410 kilos de cocaína intervenido este sábado
  6. La mejor fiesta medieval de Galicia está a una hora de Santiago y se celebra este fin de semana
  7. El fútbol de Santiago despide a Edy Gutiérrez, histórico jugador y entrenador que dedicó su vida al club Vista Alegre
  8. La tormenta eléctrica se ceba con Santiago y su área: 249 rayos registrados en menos de 24 horas con Santa Comba a la cabeza

Derrota del Monbus Obradoiro en el primer test de pretemporada contra el Leyma Coruña

Derrota del Monbus Obradoiro en el primer test de pretemporada contra el Leyma Coruña

Estados Unidos revocará los visados de corta duración a cientos de miles de extranjeros

Estados Unidos revocará los visados de corta duración a cientos de miles de extranjeros

El aeropuerto de Santiago mantendrá la conexión directa con Nueva York en 2027

El aeropuerto de Santiago mantendrá la conexión directa con Nueva York en 2027

El Betis asalta Mestalla con un solitario gol del canterano Pablo García

El Betis asalta Mestalla con un solitario gol del canterano Pablo García

El Gobierno contempla usar polideportivos para albergar a los migrantes llegados a Ceuta

El Gobierno contempla usar polideportivos para albergar a los migrantes llegados a Ceuta

Sorteo Bonoloto del martes 25 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del martes 25 de agosto de 2026

Sorteo Euromillones del martes 25 de agosto de 2026

Sorteo Euromillones del martes 25 de agosto de 2026

Centenares de ceutíes marchan contra la gestión del Gobierno de la crisis migratoria

Tracking Pixel Contents