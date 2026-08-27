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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
Irán advierte de que considerará como "enemigo" a los países que se unan a la "guerra económica" de Estados Unidos
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Un buque petrolero impactado en Ormuz por "proyectil desconocido", según agencia marítima
La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó este jueves de que un buque petrolero fue impactado en el estrecho de Ormuz por un proyectil desconocido, sin causar víctimas en la zona, uno de los escenarios de la guerra entre Irán y Estados Unidos.
En su página web, la agencia marítima cita a autoridades locales, según las cuales "un buque tanque ha sido alcanzado por un proyectil desconocido, lo que provocó un incendio en la embarcación que ya ha sido extinguido".
Trump asegura que no tiene prisa en retomar las negociaciones de paz con Irán
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este miércoles que no tiene prisa en retomar las conversaciones de paz estancadas con Irán y aseguró que mantiene "mucha ventaja" sobre la República Islámica, contra la que busca redoblar la presión económica a punto de cumplirse los seis meses del conflicto.
Trump afirmó en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera que no ha establecido una fecha límite para que Teherán regrese a las negociaciones en busca de un acuerdo que ponga fin definitivo a las hostilidades.
"No tengo ningún plazo, ninguno. No tengo prisa. No tengo plazo alguno. Estamos ganando con mucha ventaja"", insistió.
Trump afirma que Mojtaba Jamenei está vivo, pero sigue herido de gravedad
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, está vivo, si bien tiene heridas graves en el lado izquierdo de su cuerpo como consecuencia de los ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel durante la ofensiva de febrero contra el país.
"Quedó gravemente herido. La parte izquierda de su cuerpo --el brazo, la pierna, todo ese lado-- estaba gravemente herida, pero no creo que haya muerto. Y si lo está, disimulan de maravilla, porque no paran de decir que van a volver a hablar con él a cada rato para que les dé el visto bueno definitivo", ha señalado Trump durante una entrevista con el presentador de radio conservador Glenn Beck.
El jefe de la Casa Blanca ha sacado pecho nuevamente del papel del Ejército y de la Armada, además de presumir de la solvencia financiera desarrollada por su administración desde que asumió el poder. "Eso nos conducirá hacia una gran victoria. La tuvimos en Venezuela y la vamos a tener aquí muy pronto", ha aseverado.
Adrià Rocha Cutiller
Irán y Omán llegan a un acuerdo para el control de Ormuz, según la Guardia Revolucionaria
Irán y Omán, que llevaban cerca de un mes negociando el futuro estatus del estrecho de Ormuz, han llegado este miércoles a un acuerdo para el control —"temporal", según dijo Mascate este martes— de la vía marítima, una de las más transitadas del mundo.
Lee aquí la noticia completa.
Netanyahu sobre Irán: "Con esos salvajes es imposible llegar a un acuerdo"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo con los líderes iraníes, a los que calificó de "salvajes", y reiteró que si Irán ataca Israel, responderá con más contundencia que nunca.
"No permitiremos que Irán nos ataque, y si, Dios no lo quiera, nos atacan, recibirán un golpe con el que ni siquiera han soñado, mucho más fuerte del que han recibido hasta ahora", dijo en un acto celebrado este martes noche en un asentamiento israelí en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, cuyo discurso distribuyó este miércoles su oficina.
Netanyahu se felicita de los asentamientos creados en Cisjordania: "Es nuestra tierra"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se felicitó de los 104 asentamientos y 160 granjas -ilegales según el derecho internacional- creados en el territorio palestino de Cisjordania, ocupado por Israel.
"Estáis haciendo realidad la visión de la tierra de Israel. Esta es nuestra tierra y seguirá siendo nuestra", dijo en un acto para conmemorar los "logros en materia de asentamientos en Cisjordania" celebrado este martes noche en el Consejo Regional de Benjamín -que abarca varios asentamientos israelíes-, cuyo discurso distribuyó este miércoles su oficina.
Irán desmiente a Trump y dice que Ormuz no ha sido desminado
Irán desmintió que el estrecho de Ormuz haya sido desminado tal y como aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e insistió en que solo reabrirá la estatégica vía si Washington cumple con sus condiciones.
“Si Estados Unidos ha desminado realmente ¿por qué siguen sin pasar buques por el estrecho de Ormuz?”, se preguntó el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Garibabadi, en la televisión estatal a última hora de anoche.
Al menos tres muertos por un ataque de Israel cerca de una escuela de la UNRWA en el norte de Gaza
Al menos tres palestinos han muerto y varios más han resultado heridos en un ataque perpetrado este martes por el Ejército de Israel sobre las inmediaciones de una escuela gestionada por Naciones Unidas ubicada en Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor.
De acuerdo a las informaciones del diario 'Filastin', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), tres personas han muerto a causa de un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que ha dejado asimismo "numerosos" heridos, sin que las fuerzas israelíes se hayan pronunciado hasta el momento.
El ataque ha tenido lugar en las inmediaciones del colegio Abú Husein, un centro de educación primaria gestionado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y situado en el campamento de desplazados de Yabalia.
Israel expulsa a Países Bajos del órgano que supervisa el alto el fuego en Gaza por sus medidas "antiisraelíes"
El Gobierno de Israel ha anunciado este martes la expulsión de Países Bajos del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), el órgano multinacional que supervisa el alto el fuego en la Franja de Gaza a raíz del acuerdo alcanzado en octubre de 2025, en represalia por sus recientes medidas "antiisraelíes".
El ministro de Exteriores, Gideon Saar, ha asegurado que la decisión ha sido tomada tras el visto bueno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, a la luz de una serie de "medidas antiisraelíes", como la reciente promulgación de una ley que prohíbe el comercio de productos procedentes de Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán, que entrará en vigor el próximo mes.
"La notificación de esta decisión ha sido entregada esta noche a la Embajada de Países Bajos en Israel y, por supuesto, también a nuestros amigos estadounidenses. A los representantes neerlandeses se les ha instruido que abandonen Israel en el plazo de una semana", ha indicado en redes sociales.
Trump afirma que el paso de Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que el estrecho de Ormuz está libre de minas, al tiempo que ha advertido a Teherán de que "destruirá" cualquier buque que trate de volver a colocarlas en el estratégico paso.
"Acabo de ser informado por la Armada de Estados Unidos de que todas las minas han sido retiradas y/o detonadas de las aguas internacionales del estrecho de Ormuz", ha afirmado el presidente norteamericano en un mensaje en redes sociales en el que ha aprovechado para lanzar una amenaza contra la República Islámica si vuelve a colocar este tipo de armamento en dichas aguas.
Así ha detallado que se ha informado a Irán de que "cualquier barco o embarcación que coloque nuevas minas será destruido de inmediato y de manera sistemática".
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