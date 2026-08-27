Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia reivindica un ataque contra un granelero ucraniano en un puerto de Odesa

El Ministerio de Defensa de Rusia ha reivindicado este miércoles un ataque perpetrado por sus fuerzas aéreas contra un buque granelero y tres tanques de combustible en la ciudad portuaria ucraniana de Izmail, ubicada en la provincia de Odesa, en el suroeste del país.

"Drones de ataque han atacado un buque de carga a granel en el puerto de Izmail, en la región de Odesa, que transportaba material militar a Ucrania y tres tanques de combustible destinados a las Fuerzas Armadas ucranianas, así como infraestructura portuaria utilizada para la descarga de material militar", ha señalado la cartera en un comunicado.

Esto se produce el mismo día en el que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha trasladado en una conversación telefónica a su homólogo egipcio, Bader Abdelati, su preocupación por los ataques del Ejército ucraniano a buques civiles e infraestructura energética rusa en el mar Negro.