Estados Unidos
Trump firma el cambio oficial del nombre del Lago Ontario a Lago América
El mandatario estadounidense se enzarzó en una guerra de insultos con el jefe de Gobierno de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para cambiar el nombre de lago Ontario a lago América.
"Sobre el cambio a ‘Lago de América’ es algo en lo que llevo pensando mucho tiempo", aseguró el mandatario que ya había lanzado la amenaza este martes a través de las redes sociales, un día después de que se enzarzara en una guerra de insultos con el jefe de Gobierno de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford, en plena guerra comercial con el país vecino.
Sobre los cambios de denominaciones, Trump recordó que ya había renombrado el Golfo de México, "lo cambiamos y ahora se le llama habitualmente Golfo de América. Así que, si lo piensa, tenemos un golfo y tenemos un lago. Ahora solo nos falta un océano. Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Quizás cambiemos".
Sobre Canadá, Trump insistió en cuestionar a sus gobernantes, "no creo que sus representantes hagan un trabajo adecuado", y volvió a amenazar con imponer aranceles.
"Vamos a imponer aranceles a sus automóviles que llegan en cantidades considerables, porque queremos fabricar los carros aquí. Ellos pueden fabricar sus propios carros si quieren, y pueden seguir fabricándolos para Canadá. Pero no queremos que fabriquen carros para los Estados Unidos de América. Es muy sencillo. Lo mismo ocurre con muchos otros productos", explicó.
Además, y en línea con la ofensiva contra Canadá de los últimos días, Trump insistió en que el país norteamericano "se ha estado aprovechando de Estados Unidos en materia comercial desde hace mucho tiempo, lamentablemente".
Y a la cuestión económica añadió la militar al señalar que "defendemos a Canadá gratis. No recibimos nada a cambio. No nos pagan por defender a Canadá, pero lo hacemos, y ellos lo saben".
Trump acabó su intervención sobre este asunto con un "queremos mucho al pueblo de Canadá", tras haber asegurado que "de promedio, durante los últimos 15 años, hemos perdido 60.000 millones de dólares anuales cargando con Canadá. Así que simplemente ya no podemos hacerlo".
Fuente: El Periódico
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