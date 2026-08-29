Pendiente de deportación
El ICE detiene al ultraderechista británico Milo Yiannopoulos, exsimpatizante de Trump y asesor de Kanye West
Medios estadounidenses aseguran que el estatus de su visa había despertado la atención de los funcionarios tras sus declaraciones contra el presidente
EFE
El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos detuvo al influencer británico de ultraderecha Milo Yiannopoulos, quien fue simpatizante del presidente Donald Trump y su política de deportaciones masivas, según muestra la base de datos de la agencia migratoria este viernes.
El localizador de detenidos de ICE muestra que Yiannopoulos, quien fue asesor del rapero Kanye West y editor de Breitbart News, uno de los principales medios de la derecha estadounidense, está bajo custodia de la agencia migratoria y bajo jurisdicción de la oficina de Alexandria, en el sureño estado de Luisiana.
El arresto con fines de deportación en Nueva Orleans del influencer lo reportaron los medios TMZ y Telegraph, que apuntó que "el estatus de su visa ha despertado la atención después de que cayó de la gracia de altos funcionarios por sus crecientes declaraciones hostiles" hacia la Administración de Trump.
Viraje crítico con Trump
En 2025, Yiannopoulos mostró su apoyo en las redes sociales a Trump y su agenda migratoria al pedir "total inmunidad para los agentes de ICE mientras están en funciones", además de "insistir en que esta Administración" tiene que "deportar a millones y millones de personas" porque "sin eso, nada más importa".
Pero el británico, de 41 años, ha acusado este año a Trump de corrupción y de estar influenciado por Israel, y lo ha criticado también por su manejo de los archivos del pederasta Jeffrey Epstein.
En este contexto, el hombre empezó a recibir críticas de personas cercanas al presidente, como la influencer de ultraderecha Laura Loomer, quien celebró este viernes la noticia al afirmar que ella lo reportó al ICE y al FBI el año pasado por pedir que la asesinaran y por "apoyar a Hamás y el Ayatolá" de Irán).
"El extranjero indocumentado Milo Yiannopoulos ha sido detenido por ICE. Fui la primera persona en informar sobre el hecho de que Milo estaba ilegalmente en los EE.UU., donde incitó a la violencia contra el presidente Trump", publicó Loomer en X.
El ahora detenido estaba en Nueva Orleans porque Kanye West programó un concierto este viernes en dicha ciudad, según los medios.
Fuente: El Periódico
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