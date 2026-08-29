Visita al Centro Europeo de Emergencias, el lugar desde el que la UE responde a las catástrofes: "Son cada vez más largas y frecuentes"

El Centro Europeo de Coordinación de Emergencias es el punto desde el que la Unión Europea organiza la respuesta a cualquier catástrofe, humana o natural, desde incendios hasta inundaciones o terremotos, centralizando la ayuda para que llegue lo más rápido posible donde más se necesita. EL PERIÓDICO ha tenido acceso.

Son las 4 de la tarde de un martes cualquiera en Bruselas. Media docena de funcionarios trabaja frente a sus ordenadores. Una parte del equipo trabaja en el horario laboral habitual; la otra está de guardia. En una enorme sala de techos altos hay tres pantallas con las alertas activas en todo el mundo, la previsión del riesgo de incendios en Europa y el parte meteorológico.

También hay seis relojes que marcan la hora en Colombia, Palestina, Ucrania, Bélgica, Jamaica y la zona horaria universal. La habitación, completamente aislada, está en perfecta calma, pero basta una llamada de teléfono para que se activen todas las alarmas.

El centro

"Lo que hacemos es coordinar la respuesta de nuestros estados miembros en el marco del sistema de protección civil", explica a EL PERIÓDICO Javier Ochoa, punto de contacto para América Latina y el Caribe. Este sistema permite que los 27 países de la UE, además de Albania, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia, Turquía y Ucrania, colaboren para dar respuesta a cualquier petición de asistencia en caso de emergencia.

El centro "está operativo 24/7", explica Javier, que añade que siempre hay al menos tres personas de guardia durante el día y otras dos durante la noche. "Siempre hay alguien listo para coger el teléfono", asegura. Un teléfono que no ha parado de sonar este verano. Una de esas personas es Guillem Marcet, un gerundense que además forma parte del equipo encargado de monitorizar los incendios.

Más allá de Europa

Desde 2002, el Centro ha dado respuesta a más de 900 peticiones de asistencia. Solo en 2025, hubo 103 peticiones de las que casi un tercio vinieron de Ucrania. Este verano ha sido particularmente complicado por la ferocidad de los incendios en Francia, España, Bélgica o Serbia, pero también por la complejidad de emergencias como los terremotos en Venezuela y Colombia.

Guillem estaba de guardia cuando Bogotá hizo la petición. Eran las 3 de la mañana en Bruselas. "Aquí siempre están pasando cosas", reconoce Javier. Tras un verano particularmente complicado, el italo-argentino matiza que "no porque haya un terremoto vemos un impacto directo en nuestra carga de trabajo".

Rescatadores buscan supervivientes en un edificio colapsado de Pereira, Colombia, el pasado 10 de agosto. / ROBERTO BETANCOURT / AFP

Todo depende de que el país afectado pida ayuda. "En el caso de Colombia y Venezuela, sí la solicitaron. En el caso de Indonesia, no," añade. Esto depende de si el gobierno en cuestión se ve sobrepasado, la distancia geográfica…

En la práctica, primero los países de manera individual y espontánea ofrecen ayuda de sus propias existencias. Después, se recurre a capacidades que los gobiernos han puesto voluntariamente al servicio del mecanismo. Además, explica Ochoa, la UE corre con parte de los gastos del desplazamiento de los equipos o el envío de ayuda. El centro agiliza los envíos evitando que los países afectados tengan que pedir de manera bilateral ayuda a un puñado de países.

"En el caso de Venezuela y Colombia, solicitaron asistencia internacional en general, tanto a los países vecinos como a la Unión Europea. Y en ambos casos, los Estados miembros de la UE respondieron bastante bien", explica Javier. Al mismo tiempo, reconoce que a veces es más sencillo pedir ayuda a los países de la región. Nepal, por ejemplo, solicitó la asistencia de India y China.

Emergencias más complejas y más largas

Javier lleva trabajando en el centro desde 2022 y ha visto el centro evolucionar para adaptarse a las emergencias. "Antes, básicamente, teníamos el sistema de guardias", explica. "Las emergencias son cada vez más largas y frecuentes”, explica Javier. Ahora, tienen además equipos por área geográfica. Esto permite que, en paralelo a la gestión de la emergencia, haya un contacto continuo con las autoridades y los colegas en el terreno. "Lo mismo sucedió con Ucrania", añade.

"Se decidió crear un grupo de trabajo ucraniano con tres personas dedicadas permanentemente al seguimiento del caso", explica Guillem. El gerundense añade que en el caso de Ucrania ya "no se trataba tanto de la urgencia, sino de la constancia de las necesidades", desde asistencia médica hasta apoyo con el suministro eléctrico. También desde Ucrania y desde Gaza se hacen evacuaciones médicas.

Javier añade que, además, antes el centro trabajaba principalmente con terremotos, inundaciones y huracanes. "Ahora también de epidemias”, añade en referencia al covid 19, el ébola en la República Democrática del Congo, el cólera, mpox o el reciente brote de hantavirus.

El trabajo, reconoce Javier, "se está volviendo un poco más intersectorial. Y para esto, también trabajamos junto con otros servicios de la Comisión". Esa es la principal labor del centro, facilitar la coordinación y la comunicación entre los distintos departamentos aquí en Bruselas, los colegas en el terreno y los 37 países que participan en el mecanismo de respuesta.

El cambio climático

Hay otro factor que también ha aumentado la complejidad y la severidad de las emergencias. "Debido al cambio climático, cada año nos enfrentamos a un nuevo récord de huracanes históricamente más intensos o de la campaña de incendios", explica Javier.

Solo en 2026, el mecanismo de emergencias ha sido activado por incendios forestales 44 veces dentro de Europa y dos veces fuera del territorio comunitario, primero en Chile y otra vez en Túnez. Los fuegos de este verano en España, Francia, Bélgica o Serbia, especialmente virulentos, dan una muestra del reto al que se enfrenta la UE.

Tras los incendios de Portugal en 2017 en los que 60 personas perdieron la vida, la UE creó un mecanismo de asistencia propio en caso de emergencia, que solo puede desplegarse en territorio comunitario. Pero la UE no solo reacciona a las peticiones de ayuda, sino que analiza las previsiones de posibles fuegos y mantiene un estrecho contacto con las autoridades.

Guillem explica que este tipo de emergencias requiere una respuesta operativa más rápida. "Recuerdo que este verano Francia se activó un día. Luego Túnez el mismo día. Luego, España, al día siguiente", explica, "así que hubo llamadas aquí y allá, tratando de movilizar recursos de rescate, helicópteros, aviones, fuerzas terrestres, equipos de bomberos. Es muy dinámico”.

El impacto de la ayuda

De sus años de servicio, Javier tiene grabado en la memoria el terremoto en Turquía y Siria en 2023. Se contabilizaron más de 50.000 muertos y cientos de miles de heridos. Recuerda que era un fin de semana tranquilo hasta que dejó de serlo. "Fue enorme", explica, "Turquía activó el mecanismo de protección civil europeo unos 90 minutos después del terremoto".

Una decisión que resultó crucial para poder mandar equipos de rescate lo más rápido posible. "Durante las primeras 72 horas, sabes que todavía hay gente bajo los escombros. Aún tienes la posibilidad de rescatar personas con vida", explica Javier. "Aunque estés aquí en Bruselas, sientes la responsabilidad de intentar hacer lo mejor posible para asegurarte de que todo funcione sin problemas", reconoce.

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Guillem recuerda sobre todo su primera emergencia porque fue en su primer día trabajando en el centro. El huracán Melissa tocó tierra en Jamaica, arrasando la isla caribeña. Apenas se cobró una veintena de muertos; los daños materiales fueron brutales para la isla. Aunque quizá la que más le impactó fue el terremoto en Venezuela. "Fue una locura, por la diferencia horaria, la presión del tiempo al ver a esas personas bajo los escombros… Y no poder acelerar las cosas”, reconoce Guillem. La UE envió 10 equipos de búsqueda y rescate: "Siempre es gratificante cuando ves vídeos de los equipos, cómo rescatan a un niño o a una persona".