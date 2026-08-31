Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Talleres ilegalesSueldos en SantiagoSuceso en el TambreMaría PardoCompos
instagram

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Un ataque de EEUU sobre la isla iraní de Larek, en el estrecho de Ormuz, deja al menos dos muertos

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere María Pardo, la exconcejala de Santiago que gestionó tres años el urbanismo de la ciudad y ejerció de portavoz del PP
  2. Los hosteleros contienen el precio del menú del día en Santiago pese al alza de costes: 16 euros de media y sin cambios al menos hasta enero
  3. El letrado compostelano Manuel Cutrín regresa a Santiago tras casi año y medio como consejero delegado de Isdefe, empresa pública del Ministerio de Defensa
  4. La villa medieval a 30 minutos de Santiago que Javier Rey elige como refugio: casas marineras, los mejores berberechos de Galicia y un puente colgante
  5. Remates en la humanización de Milladoiro: los vecinos aplauden las amplitud de en aceras, pero dudan del carril bici
  6. La serie rodada muy cerca de Santiago que arrasó en Atresplayer y recrea la Galicia del siglo XX ya tiene fecha de estreno en TV
  7. Un frente frío deja este sábado cielos nublados y lluvias en Galicia antes del 'regreso' del verano
  8. La histórica librería de Santiago que afronta un futuro incierto tras casi medio siglo en San Pedro: “No sé qué pasará en cinco años"

Directo | Detenidos tres marroquíes en Ceuta por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares

Directo | Detenidos tres marroquíes en Ceuta por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto

El tiempo en O SaviÃ±ao: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto

El tiempo en O SaviÃ±ao: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto

El tiempo en Sarria: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto

El tiempo en Sarria: previsión meteorológica para hoy, lunes 31 de agosto
Tracking Pixel Contents