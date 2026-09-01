En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
Un ataque de EEUU sobre la isla iraní de Larek, en el estrecho de Ormuz, deja al menos dos muertos
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Israel lanza una operación terrestre en Daraa, suroeste de Siria, en una nueva incursión contra el país
El Ejército de Israel ha protagonizado una nueva incursión en territorio sirio, donde sus tropas han avanzado con una decena de vehículos hacia la localidad de Jamla, en una zona rural de la gobernación de Daraa, en el suroeste del país.
La misma se ha producido este martes en la referida zona del suroeste de Siria, cuando diez vehículos militares israelíes han entrado en la localidad y se han desplegado por los barrios residenciales, según informa la cadena de televisión siria Al Ijbariya, que agrega que las fuerzas israelíes estacionadas en el cuartel de Al Yazira han disparado con ametralladoras pesadas contra viviendas de la localidad de Maariya.
Esta nueva incursión israelí en territorio sirio llega apenas unos días después de que las autoridades sirias denunciaran que unidades terrestres del Ejército de Israel estaban perpetrando una nueva operación en la campiña sur del país con avances hacia dos localidades de la provincia de Quneitra.
Interceptado en el estrecho de Ormuz un superpetrolero saudí tras un "incidente" con "fuerzas militares"
El superpetrolero saudí 'Sidr' ha sido interceptado cuando circulaba por el corredor sur del estrecho de Ormuz tras activar repentinamente sus sistemas de identificación, según han señalado medios iraníes después de que las autoridades navales de Reino Unido hayan informado, poco antes, de un "incidente que involucra a un buque petrolero y fuerzas militares".
"El centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), ha recibido un informe sobre un incidente que involucra a un buque petrolero y fuerzas militares en el océano Índico", ha recogido el propio UKMTO en un breve comunicado.
En él, el organismo ha señalado que "las autoridades están al tanto y las investigaciones pertinentes continúan", y ha recomendado a los buques que tengan en cuenta "la información más reciente sobre seguridad marítima y que se mantengan al tanto de la evolución del entorno operativo".
Al menos cinco muertos y varios heridos en Gaza en varios bombardeos de Israel
Al menos cinco personas murieron y varias más resultaron heridas en dos bombardeos distintos de Israel en la ciudad de Gaza (norte), informaron a EFE este lunes fuentes médicas y de emergencia palestinas. Israel bombardeó cerca del mediodía el patio de una vivienda en el área occidental de la capital gazatí, matando a dos personas; y al inicio de la tarde un dron israelí lanzó un misil contra un vehículo en el barrio del Tel Al Hawa, matando a tres personas más, según el Hospital Shifa de la ciudad. Los ataques se suman a una serie de bombardeos del Ejército israelí registrados esta misma mañana en distintos puntos de la Franja de Gaza.
El ultranacionalista Ben Gvir vuelve a irrumpir en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén para rezar
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, por irrumpir en la Explanada de las Mezquitas --conocida por los judíos como el Monte del Templo-- y pasearse por el complejo, donde ha rezado y ha procedido a realizar rituales talmúdicos, en una clara violación de la prohibición de realizar este tipo de actos en la zona dado el 'statu quo' histórico. El político extremista ha entrado en la zona escoltado por las fuerzas de seguridad israelíes en un acto que también ha contado con la incursión de colonos en el complejo, lo que ha llevado a la gobernación palestina de Jerusalén a condenar sus acciones, las cuales considera "peligrosas".
EEUU afirma que "ningún barco" chocó con minas en Ormuz y acusa a Irán de "intimidar"
El Ejército de Estados Unidos afirmó que "ningún barco" ha chocado con minas en el estrecho de Ormuz, como aseguró Irán este lunes, por lo que acusó a la República Islámica de buscar "intimidar" a los buques comerciales con "desinformación". El Comando Central de Estados Unidos (Centcom), con sede en Florida, tachó de "falso" en sus redes sociales el reporte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní (CGRI), que afirmó este lunes que un superpetrolero sufrió un incendio tras golpear dos minas navales en el estrecho de Ormuz.
El pacto de defensa de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía celebra su primera reunión
Los ministros de Defensa y Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Pakistán han celebrado este lunes en Estambul la primera reunión del comité de coordinación del pacto de defensa mutua que firmaron a principios de agosto como medida "disuasoria" y no ofensiva. El ministro turco, Hakan Fidan, aseguró a los medios tras la reunión que el Acuerdo de Defensa de La Meca no tiene una naturaleza ofensiva ni se dirige contra nadie, y dijo que con su firma "ha comenzado el proceso para establecer una nueva arquitectura de seguridad y cooperación" en la región.
Además, reiteró que esta alianza ha nacido con la intención de crecer, y afirmó que el Acuerdo contribuirá a que haya más "certidumbre" y, con ella, más desarrollo en Oriente Medio.
Irán señala que la guerra no beneficia a la región y pide a India "neutralizar" efectos de sanciones de EEUU
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha señalado este lunes que continuar la guerra no beneficia a la región del Golfo y ha pedido al primer ministro de India, Narendra Modi, un frente común para neutralizar los efectos de las sanciones de Estados Unidos.
"La República Islámica de Irán ha cumplido con los compromisos adquiridos en el marco de los acuerdos, pero lamentablemente la parte estadounidense no ha cumplido los suyos. Sin embargo, seguimos esforzándonos por alcanzar un acuerdo y entendimiento, y creemos que continuar la guerra no nos beneficia, ni a la región, ni a la humanidad", ha afirmado el mandatario iraní tras reunirse con Modi en los márgenes de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) que se celebra en Kirguistán.
Según ha informado la cadena estatal IRIB, Pezeshkian ha incidido en que "el diálogo y la cooperación" debe priorizarse y deben emplearse "todos los recursos disponibles para prevenir la propagación de la inseguridad y el conflicto" en la región.
Mueren dos palestinos en un bombardeo de Israel contra un parque en el norte de la Franja de Gaza
Al menos dos palestinos han muerto este lunes en un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza (norte), a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave, aceptada por las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el ataque ha alcanzado a un grupo de personas en los alrededores de un parque público en el oeste de la ciudad, dejando numerosos heridos, un extremo confirmado por el diario palestino 'Filastin', sin que Israel se haya pronunciado por ahora sobre el bombardeo.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este mismo lunes a 1.320 los palestinos muertos a causa de los ataques lanzados por Israel desde el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave costero.
Las autoridades de Gaza elevan a 1.320 los muertos por ataques de Israel desde el alto el fuego
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a 1.320 los palestinos muertos a causa de los ataques lanzados por Israel desde el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave costero.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en redes sociales que durante las últimas 24 horas se han registrado dos muertos y diez heridos, lo que eleva los totales desde el 11 de octubre de 2025 hasta los 1.320 y los 4.385, respectivamente.
Asimismo, ha apuntado que los equipos de rescate han recuperado desde entonces 815 cuerpos de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes --desplegadas ahora detrás de la 'línea amarilla' y que ocupa más de la mitad del territorio del enclave costero palestino-- al hilo del citado acuerdo.
Irán anuncia el incendio de un "superpetrolero" tras impactar contra dos minas cuando cruzaba Ormuz por el sur
La Guardia Revolucinaria Islámica de Irán ha afirmado este lunes que un "superpetrolero" ha sido "incendiado" al impactar contra "dos minas navales" tras intentar cruzar por la "ruta ilegal del sur del estrecho de Ormuz", establecida por Estados Unidos para el tráfico marítimo por el estratégico paso.
"Un superpetrolero que intentaba transitar por la ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz se ha incendiado y ha quedado completamente inmovilizado tras chocar con dos minas navales", ha señalado la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a este órgano militar.
Al hilo, el brazo naval ha señalado que "el destino de los buques que violen las normas de seguridad del estrecho de Ormuz no será diferente", en alusión a las directrices dictaminadas por Teherán.
- El gallego licenciado en la USC por el que apuesta RTVE para presentar ‘Directo al grano’ tras los cambios de Javier Ruiz, Jesús Cintora y Gonzalo Miró
- La profesora compostelana que encontró su lugar en Australia: 'En Galicia deberíamos vivir más enfocados en nuestra naturaleza
- Las granjas grandes crecen imparables en Galicia: ordeñar más de 500 vacas ya no es una excepción
- Cuatro jóvenes, una cooperativa y cien eventos al año: «Queremos que Muxía sexa un sitio máis bonito para vivir»
- La reina de las flores: un recuerdo a María Pardo
- Detectives contra los talleres mecánicos ilegales en Galicia: las largas esperas abren mercado al negocio clandestino
- Los compostelanos que resisten a la presión turística: vivir y trabajar en la zona vieja de Santiago
- Avistan ballenas, delfines y orcas en la costa gallega e identifican a la abuela Toñi, disparada hace semanas