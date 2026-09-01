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Relevo en el país nórdico

El rey Haakon VIII jura la Constitución ante el Parlamento de Noruega

Haakon VIII.

Haakon VIII. / EFE

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EFE

Copenhague

El rey Haakon VIII de Noruega realizó este martes ante el Storting, el Parlmento noruego, el juramento constitucional que marca el comienzo de su reinado, cuatro días después de la muerte de su padre, Harald V, a los 89 años.

"Prometo y juro gobernar el Reino de Noruega de acuerdo con su Constitución y sus leyes, así me ayude Dios todopoderoso y omnisciente", dijo desde el podio del Parlamento Haakon VIII, acompañado por su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra.

Fuente: El Periódico

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