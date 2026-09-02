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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin solo se reunirá con Trump y Zelenski si es para firmar un acuerdo final, según el Kremlin

Reclutas participan en una marcha corta e intensa durante su entrenamiento militar básico (BMT) en un lugar no revelado de la zona de Ucrania.

Reclutas participan en una marcha corta e intensa durante su entrenamiento militar básico (BMT) en un lugar no revelado de la zona de Ucrania. / Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT / EFE

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Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

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