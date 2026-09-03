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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Putin solo se reunirá con Trump y Zelenski si es para firmar un acuerdo final, según el Kremlin
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Rusia derriba durante la noche 416 drones ucranianos, más de 60 en la región de Moscú
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 416 drones ucranianos de largo alcance, más de sesenta de ellos en la región de Moscú, según informaron este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia y el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.
"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 416 drones ucranianos de ala fija" sobre 15 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro, indicó en Telegram el mando castrense ruso.
A su vez, Sobianin reportó el derribo de 64 drones ucranianos en la región de Moscú, sin puntualizar donde fueron derribados.
La economía rusa se está "congelando", alerta director del banco estatal Sberbank
La economía rusa se está "congelando", alertó hoy el director general del banco estatal ruso Sberbank, sancionado por Occidente debido a la guerra en Ucrania, Guerman Gref, quien reclamó ayuda para el empresariado ruso.
"Hoy, en mi opinión, esto ya es algo evidente. Siempre hay un juego de palabras: qué significados le damos a ciertas definiciones. El Banco Central habla de una desaceleración gradual, pero nosotros calificamos la situación de enfriamiento, ya hipotermia. Las cifras hablan por sí solas", dijo a la prensa en el marco del Foro Económico Oriental celebrado en la ciudad rusa de Vladivostok.
Incautado un buque ruso en Noruega a petición de la ucraniana Naftogaz en compensación por la anexión de Crimea
Las autoridades de Noruega han incautado este miércoles un buque ruso tras la solicitud de la petrolera y gasística estatal ucraniana Naftogaz y por orden de un tribunal noruego, en el marco de los esfuerzos de la empresa por hacerse con el monto de más de 3.600 millones de euros impuestos a Rusia por un tribunal de arbitraje de La Haya a modo de compensación por los activos de Naftogaz en Crimea expropiados con la anexión rusa de la península 'de iure' ucraniana.
"La Policía de Svalbard ha recibido una orden del Tribunal de Distrito de Nord-Troms y Senja para detener e incautar el buque 'Profesor Molchanov'. Hoy han detenido el buque en Barentsburg", ha declarado al diario noruego 'Aftenposten' el jefe de operaciones de la Policía del archipiélago, Hakon Finstad.
Rusia cerrará las sedes del Instituto Goethe como réplica al cierre de la Casa de Rusia en Berlín
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha anunciado el cierre de las tres sedes del Instituto Goethe --el principal organismo público para la difusión de la cultura alemana en el extranjero-- como respuesta a la clausura por parte de Alemania del consulado ruso en Bonn a partir del 18 de septiembre y la rescisión del contrato con la Casa de Rusia en la capital, Berlín.
"Por supuesto, se cerrarán", ha afirmado Lavrov, que en una conferencia en el marco del XI Foro Económico Oriental ha explicado la decisión como réplica "después de que nuestro centro cultural haya sido expulsado" por el Ejecutivo alemán, según ha recogido la agencia rusa Interfax.
Rumanía pide a la UE "imponer un coste" a Rusia por sus ataques híbridos
El Gobierno rumano ha convocado este miércoles al embajador ruso en protesta por el ataque con drones al aeropuerto alemán de Leipzig el pasado agosto, y ha defendido que la UE debe estar preparada para imponer un coste real a Rusia por esas agresiones.
"Nuestro mensaje es claro: no toleraremos la acción híbrida de Rusia y responderemos unidos. No habrá impunidad. La disuasión requiere tanto preparación como disposición para imponer un coste real al agresor", ha asegurado la ministra rumana de Exteriores, Oana Toiu, en un mensaje en la red social X.
En su mensaje, la ministra mostró su solidaridad con Alemania y con otros países que como Rumanía, dijo, han sido objetos de ataques por parte de Rusia.
Amplio respaldo en la UE a endurecer los visados a rusos
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) expresaron este miércoles un "amplio respaldo" a la idea de imponer más restricciones de visado a los turistas rusos, en particular tras el ataque híbrido contra el aeropuerto de Leipzig (Alemania) atribuido a Moscú, dijo la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas.
Al término de una reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores en Irlanda, la jefa de la diplomacia europea fue preguntada por la autoría del ataque híbrido en Leipzig, que varios medios alemanes atribuyen a un ciudadano ruso-letón y un bielorruso. El segundo sospechoso, aseguran, habría entrado a la UE con un visado a través de Italia.
Merz y Zelenski hablan por teléfono tras la atribución a Rusia del ataque híbrido de Leipzig
El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hablaron por teléfono este miércoles después de que la víspera el Gobierno de Alemania atribuyera a Rusia la autoría del ataque híbrido con drones en el aeropuerto de Leipzig (este de Alemania).
"El canciller ha informado al presidente Zelenski de la atribución, realizada ayer, del ataque híbrido contra el aeropuerto de Leipzig", informó en un comunicado el portavoz del Ejecutivo alemán, Stefan Kornelius.
¿Qué es la guerra híbrida? Así funcionan los crecientes ataques de Rusia sobre Europa
La guerra híbrida de Rusia en suelo europeo está esclaando a gran velocidad. En los primeros nueve meses de 2026 se han registrado 50 violaciones del espacio aéreo de la UE con drones y aeronaves, frente a las 62 que se produjeron en los cuatro años anteriores. Se trata de sabotajes, operaciones de espionaje, ciberataques e incursiones aéreas atribuidas o vinculadas a Moscú. El último episodio ha sido el ataque fallido con drones en un aeropuerto de Leipzig (Alemania). (Seguir leyendo)
España evacúa a cinco soldados ucranianos heridos en guerra para ser tratados en Madrid
El Ministerio de Sanidad ha evacuado este miércoles a cinco soldados ucranianos heridos con quemaduras graves como consecuencia de la guerra con Rusia para que sean atendidos en hospitales de la Comunidad de Madrid.
Los cinco han llegado ya al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde donde han sido trasladados en ambulancia al hospital de La Paz, tres de ellos, y al de Getafe, los otros dos, para recibir el tratamiento necesario, ha informado el Ministerio de Sanidad.
Coordinada desde España por el Ministerio de Sanidad y Protección Civil, se trata de una operación de evacuación realizada a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.
Rusia convoca al encargado de negocios alemán y rechaza la acusación de guerra híbrida
El Ministerio de Exteriores de Rusia convocó este miércoles al encargado de negocios alemán, ante el que rechazó "firmemente" las acusaciones de Berlín sobre la implicación rusa en un ataque con drones perpetrado a principios de agosto contra el aeropuerto ciudad de Leipzig.
"Al Ministerio de Exteriores de Rusia ha sido citado el encargado de negocios de la República Federal Alemania en Moscú, Bernd Finke, en el marco de las acciones y declaraciones antirrusas realizadas la víspera por el gobierno alemán", informó Exteriores en un comunicado en Telegram.
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