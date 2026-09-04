Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inversión millonaria en SantiagoManifestaciones CeutaLavacollaRobo en Foto SandineArmería Toribio
instagram

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El ministro de Seguridad Nacional israelí presenta un plan para expulsar a 1,86 millones de personas de Gaza en 7 años

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia afronta un nuevo episodio de calor extremo: la Xunta activa la alerta roja por temperaturas de hasta 38 grados
  2. El negocio de Santiago con 136 años que se adelantó a la venta online: 'El Internet de antes eran los buses
  3. De rodarse muy cerca de Santiago al ‘prime time’ de Antena 3: así es la serie que revive hoy en TV la Galicia del siglo XX
  4. El coro compostelano que busca nuevas voces te espera en el IES de Sar
  5. Solo cinco grados de la USC en Santiago mantienen vacantes a las puertas del inicio de curso
  6. Así son los 1.012 docentes que se incorporan a las aulas gallegas: 32 años de media y destino en 194 municipios
  7. La historia de cuatro profesores que llegan con plaza a las aulas gallegas: 'As ganas superan o medo
  8. Santiago recibirá una inversión millonaria del Estado para vivienda asequible en zonas de mercado tensionado

Galicia se enfrenta a una nueva jornada de calor extremo: la Xunta mantiene la alerta roja por temperaturas de 40 grados

Galicia se enfrenta a una nueva jornada de calor extremo: la Xunta mantiene la alerta roja por temperaturas de 40 grados

De Ceuta a Washington: cómo la ultraderecha convierte la inmigración en una guerra cultural global

De Ceuta a Washington: cómo la ultraderecha convierte la inmigración en una guerra cultural global

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, viernes 4 de septiembre

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, viernes 4 de septiembre

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, viernes 4 de septiembre

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, viernes 4 de septiembre

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, viernes 4 de septiembre

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, viernes 4 de septiembre

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, viernes 4 de septiembre

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, viernes 4 de septiembre

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 4 de septiembre

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 4 de septiembre
Tracking Pixel Contents