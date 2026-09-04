Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Las fuerzas de Israel matan a un palestino tras un supuesto intento de apuñalamiento en Jerusalén

Las autoridades de Israel han matado a tiros este viernes a un palestino después de que supuestamente intentara llevar a cabo un apuñalamiento cerca de una de las puertas de acceso a la Ciudad Vieja de Jerusalén.

La Policía israelí ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que sus agentes "impidieron un apuñalamiento terrorista" en torno a las 3.45 horas (hora local), cuando "un asaltante de 33 años y residentes en Jerusalén Este intentó apuñalar a agentes de la Policía Fronteriza en la Puerta de Damasco".

"Los agentes respondieron rápidamente y lo neutralizaron. Se confirmó su fallecimiento en el lugar", ha manifestado, antes de resaltar que el suceso se saldó sin víctimas entre los agentes.