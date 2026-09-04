Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Muere una persona en un "ataque masivo" de Rusia contra Odesa, en el sur de Ucrania

Al menos una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas este viernes a causa de un "ataque masivo" lanzado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Odesa (sur), según han denunciado las autoridades, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha afirmado en un mensaje en redes sociales que "las tropas rusas atacaron de forma masiva infraestructura civil" en la zona y ha detallado que entre los heridos hay un niño, antes de confirmar daños materiales en varios "edificios residenciales".