Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inversión millonaria en SantiagoManifestaciones CeutaLavacollaRobo en Foto SandineArmería Toribio
instagram

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El ministro de Seguridad Nacional israelí presenta un plan para expulsar a 1,86 millones de personas de Gaza en 7 años

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Muere un niño de 4 años en un bombardeo de Israel contra el centro de Gaza

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo gallego que reparte 20.000 raciones de callos este fin de semana: ideal para recorrer a pie, con catas gratis y cine al aire libre
  2. Seis policías nacionales salvan la vida a una mujer tras una brutal agresión de su pareja en una vivienda de Santiago
  3. La historia de cuatro profesores que llegan con plaza a las aulas gallegas: 'As ganas superan o medo
  4. Santiago y sus rincones secretos: ya puedes inscribirte en las visitas de la Semana del Patrimonio Invisible
  5. Muere a los 102 años 'la señora Trini', fundadora de Casa Mallou y un referente en Amio: «Es una noticia muy triste para el barrio»
  6. Galicia se enfrenta a una nueva jornada de calor extremo: la Xunta mantiene la alerta roja por temperaturas de 40 grados
  7. Regresa a Santiago la moda de los mercadillos de Viena con más de 800 prendas de segunda mano desde 1 euro
  8. MeteoGalicia alerta: caída del nivel en ocho de los diez principales ríos de la comarca en una semana

EEUU da luz verde a la venta de bombas planeadoras a Arabia Saudí en medio de la guerra con Irán

EEUU da luz verde a la venta de bombas planeadoras a Arabia Saudí en medio de la guerra con Irán

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, sábado 5 de septiembre

Marruecos moderniza su ejercito con Israel como aliado indispensable

Marruecos moderniza su ejercito con Israel como aliado indispensable

El éxito de la líder de la extrema derecha sacude Australia

El éxito de la líder de la extrema derecha sacude Australia

Feijóo y Ayuso inician en Getafe el nuevo curso político con la vista puesta en las elecciones de 2027

Feijóo y Ayuso inician en Getafe el nuevo curso político con la vista puesta en las elecciones de 2027

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Directo | Ceuta se personará como acusación particular en la causa de Audiencia Nacional por la entrada masiva

Jordi Cruz, chef: “El bocadillo más rico y saludable se prepara con un pan de brócoli y espinacas que hago al microondas en pocos minutos”

Jordi Cruz, chef: “El bocadillo más rico y saludable se prepara con un pan de brócoli y espinacas que hago al microondas en pocos minutos”
Tracking Pixel Contents