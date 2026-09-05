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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Putin solo se reunirá con Trump y Zelenski si es para firmar un acuerdo final, según el Kremlin
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Rusia sigue atacando
El Ministerio de Defensa ruso informó hoy sobre ataques nocturnos contra objetivos en territorio ucraniano, al tiempo que dijo haber derribado 53 drones enemigos, justo antes de la prevista llegada de los emisarios de la Casa Blanca para reavivar las estancadas negociaciones de paz. Según el parte de guerra, Moscú atacó dos fábricas metalúrgicas en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, que calificó del mayor suministrador de ese tipo de productos para el ejército ucraniano.
Cuatro muertos en Dnipró
Al menos cuatro personas han muerto y cinco han resultado heridas en un ataque perpetrado por el Ejército ruso en la región ucraniana de Dnipró, situada en el este del país, durante la madrugada de este sábado y después del alto al fuego temporal ordenado por Kiev en medio de la visita de la delegación estadounidense para reanudar las conversaciones de paz. Según ha informado el gobernador de la región, Oleksandr Hanzha, el Ejército ruso ha atacado con misiles, drones y artillería la región, dejando cuatro muertos y cinco heridos en la localidad de Kamianske. Asimismo, tres de los heridos han sido hospitalizados, uno de ellos en estado grave.
Trump envía a sus emisarios a Rusia y Ucrania para reavivar las conversaciones de paz
Steve Witkoff y Jared Kushner, los emisarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajarán esta semana a Moscú y Kiev con el objetivo de reavivar las conversaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra, reveló este viernes el diario The New York Times.
Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, y Kushner, yerno de Trump, se reunirán este sábado en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, y posteriormente viajarán a Kiev para reunirse con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en el que será el primer encuentro de ambos negociadores con el líder ucraniano.
El viaje lleva varias semanas negociándose, según fuentes estadounidenses citadas por The New York Times, que detallaron que Washington quiere que Ucrania y Rusia detengan temporalmente sus ataques mientras los emisarios estadounidenses se encuentren en la región.
Zelenski denuncia un ataque ruso a la sede del Servicio de Seguridad y promete una "respuesta tangible"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este viernes un ataque ruso con drones a la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania en la capital, Kiev, un incidente del que todavía no se conoce un balance de víctimas.
En un mensaje en redes sociales ha confirmado que un dron ruso ha golpeado el edificio central del Servicio de Seguridad de Ucrania, "frente a la Catedral de Santa Sofía".
"Todos los servicios de emergencia están en el lugar. Todos los afectados recibirán la asistencia necesaria. El dron iba dirigido directamente a la oficina del jefe del Servicio de Seguridad en ese edificio", ha afirmado el mandatario ucraniano, en referencia al responsable de la agencia, Oleksandr Poklad, con el que ha mantenido contacto telefónico.
Rusia avisó a Finlandia de que había perdido el control de un dron de reconocimiento
El ministro de Defensa de Finlandia, Antti Häkkänen, aseguró este viernes que el centro de control aéreo ruso envió hace varios días una notificación oficial a su país alertando de que había perdido el control de un dron civil de reconocimiento, que podría ser el mismo que fue hallado el pasado martes varado en la playa de una isla finlandesa.
Häkkänen señaló que las autoridades finlandesas están investigando si esta información es correcta y si, en efecto, se trata de la misma aeronave no tripulada de fabricación rusa descubierta por un particular en una isla próxima a Porvoo, a unos 50 kilómetros al este de Helsinki.
Rusia rebaja las expectativas de avances para la paz antes de la reunión con los enviados de Trump
Las autoridades rusas han rebajado este viernes las expectativas de lograr avances para el fin de la guerra en Ucrania antes de la cita prevista con los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que mantendrán una reunión en Moscú antes de desplazarse a Ucrania, en plenos intentos de revitalizar el proceso trilateral.
El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se ha referido a la visita del enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff y del asesor de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, incidiendo en que no comunicará nada hasta que no se produzcan los contractos, si bien ha señalado que no habrá contactos directos con Kiev antes de la visita, apuntando que no hay avances para parar la guerra.
Rusia denuncia cinco muertos y 14 heridos en ataques ucranianos contra la región de Bélgorod
Las autoridades rusas han denunciado este viernes que cinco personas han muerto y 14 han resultado heridas en ataques del Ejército de Ucrania en la región de Bélgorod, junto a la frontera con el país vecino.
En concreto, el gobernador en funciones de dicha región, Alexander Shuvaev, ha detallado que el distrito de Shebékino fue escenario de ataques ucraniano en los que murieron cinco personas, incluido personal de una ambulancia. "Expreso una vez más mis más sinceras condolencias a todas las familias y amigos de las víctimas. Comprendo el terrible dolor que han sufrido. Toda la región está de luto con ustedes", ha asegurado.
El Kremlin tacha de vacías las acusaciones alemanas sobre dron en Liepzig
El Kremlin tachó este viernes de vacías e infundadas las acusaciones de las autoridades alemanas sobre la implicación de Rusia en un incidente con un dron en la ciudad germana de Leipzig.
“Las acusaciones contra Rusia carecen por completo de fundamento. Rechazamos categóricamente estas acusaciones, las consideramos totalmente vacías y sin argumentos convincentes", declaró a la prensa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.
Dijo además que Berlín no se comportó de igual manera cuando los responsables de la explosión en el gasoducto Nord Stream fueron sorprendidos prácticamente in fraganti.
Rusia anuncia avances en el este de Ucrania con la captura de otra localidad en la provincia de Donetsk
Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
"Unidades del grupo de fuerzas Centro liberaron la localidad de Gruzskoye, en la República Popular de Donetsk", ha indicado el Ministerio de Defensa ruso en un breve mensaje en redes sociales, empleando el nombre que da Moscú a la provincia y sin facilitad datos sobre posibles bajas en combate.
Dos civiles rusos mueren en región fronteriza de Briansk tras ataque de dron ucraniano
Al menos dos civiles rusos murieron hoy en la región fronteriza de Briansk tras el ataque de un dron ucraniano, denunció este viernes el gobernador en funciones local, Yegor Kovalchuk.
"Dos hombres murieron en la localidad Aleynikovo del distrito Starodubski", escribió en su cuenta de Telegram.
Según el gobernador, "un dron lanzó un dispositivo explosivo sobre una casa". Kovalchuk expresó sus condolencias a los familiares y allegados, a los que prometió toda la ayuda y el apoyo necesarios.
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