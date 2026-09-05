Miles de personas se manifiestan en Magedburgo contra la AfD en la víspera de las elecciones en Sajonia-Anhalt

Miles de personas se manifestaron este sábado contra la ultraderecha y en favor de la democracia en la Plaza de la Catedral de Magdeburgo, capital del estado federado de Sajonia-Anhalt, mientras que, no lejos de allí, Alternativa para Alemania (AfD) celebró su acto de fin de campaña.

Bajo el lema "Una Sajonia-Anhalt abierta al mundo", unas 15.000 personas según los organizadores y unas 10.000 según la Policía, se dieron cita en un gesto multitudinario de defensa de la democracia, la diversidad y la solidaridad.

El evento, con numerosas actuaciones musicales e intervenciones de activistas y personalidades germanas y respaldado por diversas organizaciones de la sociedad civil, no estaba vinculado a ningún partido político, aunque participaron las cabezas de lista de La Izquierda y Los Verdes, Eva von Angern y Susan Sziborra-Seidlitz, respectivamente.

Tina, una investigadora de la Universidad de Magdeburgo que acudió con su familia a la casi abarrotada Plaza de la Catedral, explicó a EFE que es "importante mostrar unidad democrática", en un momento en el que los sondeos atribuyen a AfD la victoria el domingo.

"Espero que no haya un Gobierno de AfD, pero incluso si eso no ocurre, el problema va a seguir ahí", dijo en alusión al "odio" que, a su parecer, se ha instalado en el debate público.

La última encuesta publicada el jueves sitúa a AfD en el 41 % de la intención de voto, seguida de la Unión Cristianodemócrata (CDU, 23 %) del presidente regional Sven Schulze, La Izquierda (11,5 %), el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) (8,5 %) y Los Verdes, con un 6 %.

El resto de formaciones, los liberales del FDP, socios en la coalición de Schulze junto al SPD, y la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) no superarían el umbral del 5 % para entrar en el Parlamento regional.

El voto inteligente

Maxi y Max, una joven pareja que vino a la manifestación junto a su bebé, se mostraron esperanzados en que el domingo muchos partidos logren superar la barrera del 5 %, algo que reduciría las opciones de AfD de conseguir la mayoría absoluta y por tanto de gobernar.

"Hay que mostrar que el empuje de la derecha no es tal en Sajonia-Anhalt, siempre se dice que aquí somos muy de derechas, pero no es así", indicó él, mientras que ella apelaba a votar el domingo "de forma inteligente", independientemente de las preferencias políticas, en favor de aquel partido que no esté por encima del 5 % en los sondeos.

Bernd, un hombre de mediana edad que mira el festival desde los márgenes de la Plaza de la Catedral junto a su perro salchicha, señaló a EFE que hay que "reforzar la democracia" con actos como el que acogía la capital de Magdeburgo.

El festival organizado junto al templo, cuyas obras comenzaron en el siglo XIII, contó con músicos e intervenciones de políticos, activistas y figuras relevantes de la cultura como la autora y superviviente del Holocausto Henriette Kretz, de 92 años.

AfD se refugia en un teatro

No lejos de la Plaza de la Catedral, en un acaudalado barrio de Magdeburgo, AfD eligió un teatro con capacidad para algo menos de 1.000 personas para celebrar su cierre de campaña en un acto protegido con abundante presencia policial y en el que participaron los copresidentes del partido, Tino Chrupalla y Alice Weidel.

Los líderes de AfD arroparon al candidado del partido Ulrich Siegmund.

Gordon Kohler, diputado regional de AfD, destacó a EFE que Siegmund "es el rostro de nuestro mensaje positivo", en alusión al lema de la campaña de AfD: "todo es posible".

Chrupalla se mostró confiado en que el partido ganará este domingo los comicios y que desde allí conquistarán otros estados federados y, "por supuesto, también triunfaremos a nivel federal, como muy tarde en 2029", apuntó.

La otra colíder de la AfD, Alice Weidel, exclamó que el partido es "la fuerza del futuro" y subrayó que "Uli hará mañana historia en Sajonia-Anhalt y Alemania".

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"¡Eres el primer primer ministro de AfD en toda Alemania!", exclamó Weidel, celebrando ya de antemano una hipotética mayoría absoluta en las urnas.