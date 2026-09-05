Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Coste vivir SantiagoGES BriónDeath CaféAgresión en SantiagoCrisis Ceuta
instagram

Grecia

Mueren dos pilotos al estrellarse un caza durante una exhibición aérea en Atenas

Los fallecidos, que tenían mucha experiencia, no activaron los asientos eyectables para poder alejar el aparato de las zonas habitadas y de los espectadores del espectáculo aéreo

Una aeronave realiza una exhibición durante un espectáculo aéreo en la base aérea de Tanagra, a unos 70 kilómetros al norte de Atenas.

Una aeronave realiza una exhibición durante un espectáculo aéreo en la base aérea de Tanagra, a unos 70 kilómetros al norte de Atenas. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Atenas

Los dos pilotos de un caza F-4 Phantom de las Fuerzas Aéreas griegas han muerto este sábado al estrellarse el aparato minutos después de despegar durante una exhibición aérea en el aeropuerto militar de Tanagra, a las afueras de Atenas, sin que se conozcan aún las causas del siniestro.

La aeronave empezó repentinamente a perder altura tras unos minutos de vuelo y se estrelló ante los ojos de miles de visitantes que observaban el evento Athens Flying Week.

Tras el choque se produjo una explosión y un incendio que un dispositivo de cien bomberos y trece medios aéreos está tratando de controlar.

Según el diario Kathimerini, los dos pilotos, que según ese medio tenían mucha experiencia, no activaron los asientos eyectables para poder alejar el aparato de las zonas habitadas y de los espectadores del espectáculo aéreo.

Noticias relacionadas

Tras el accidente, la exhibición fue cancelada, mientras el ministro de Defensa, Nikos Dendias, regresó a Atenas desde Salónica, donde participaba en una feria internacional que se celebra en esa ciudad.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo gallego que reparte 20.000 raciones de callos este fin de semana: ideal para recorrer a pie, con catas gratis y cine al aire libre
  2. Seis policías nacionales salvan la vida a una mujer tras una brutal agresión de su pareja en una vivienda de Santiago
  3. La historia de cuatro profesores que llegan con plaza a las aulas gallegas: 'As ganas superan o medo
  4. Santiago y sus rincones secretos: ya puedes inscribirte en las visitas de la Semana del Patrimonio Invisible
  5. Muere a los 102 años 'la señora Trini', fundadora de Casa Mallou y un referente en Amio: «Es una noticia muy triste para el barrio»
  6. Galicia se enfrenta a una nueva jornada de calor extremo: la Xunta mantiene la alerta roja por temperaturas de 40 grados
  7. Regresa a Santiago la moda de los mercadillos de Viena con más de 800 prendas de segunda mano desde 1 euro
  8. MeteoGalicia alerta: caída del nivel en ocho de los diez principales ríos de la comarca en una semana

Mueren dos pilotos al estrellarse un caza durante una exhibición aérea en Atenas

Mueren dos pilotos al estrellarse un caza durante una exhibición aérea en Atenas

El NO.I.A. abre el debate sobre su disolución: su número 2, Marisol Villar, será la candidata del PP a la Alcaldía noiesa

El NO.I.A. abre el debate sobre su disolución: su número 2, Marisol Villar, será la candidata del PP a la Alcaldía noiesa

Así vivimos en directo la clasificación del GP de Italia

Así vivimos en directo la clasificación del GP de Italia

Santiago reunió 20 Entroidos Tradicionales de Galicia en un desfile que puso en valor la diversidad de esta celebración

Santiago reunió 20 Entroidos Tradicionales de Galicia en un desfile que puso en valor la diversidad de esta celebración

LaLiga: Athletic - Atlético de Madrid, en directo

LaLiga: Athletic - Atlético de Madrid, en directo

Rematan as melloras por máis de 50.000 euros na escola infantil do Porto do Son

Rematan as melloras por máis de 50.000 euros na escola infantil do Porto do Son

Mercar o Pazo de Goiáns ou pagar multa por mercar fóra: comeza en Boiro o xogo para dinamizar o comercio local

Mercar o Pazo de Goiáns ou pagar multa por mercar fóra: comeza en Boiro o xogo para dinamizar o comercio local

La Guadalupe de Asorey vuelve a Tanxil tras 21 años en olor de multitud y a los acordes de la 'Rianxeira'

La Guadalupe de Asorey vuelve a Tanxil tras 21 años en olor de multitud y a los acordes de la 'Rianxeira'
Tracking Pixel Contents