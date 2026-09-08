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Guerra Ucrania

Trump pide a Putin el fin de la guerra de Ucrania en una conversación telefónica

Ambos presidentes abordan durante una hora las negociaciones sobre Ucrania y el futuro del conflicto

Trump y Putin, imagen de archivo

Trump y Putin, imagen de archivo

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EFE

Moscú

El presidente de EEUU, Donald Trump, pidió este martes el pronto fin de la guerra a su colega ruso, Vladímir Putin, durante una conversación telefónica en la que éste le aseguró que su país no tiene "planes hostiles" contra Europa.

"Trump expresó con claridad la idea de que sería deseable un pronto fin del conflicto, lo que allanaría inmediatamente el camino al pleno restablecimiento de las relaciones entre EEUU y Rusia", dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en rueda de prensa telefónica.

Además, el jefe de la Casa Blanca expresó su interés en que ese "avance se produzca durante su mandato presidencial", que concluirá en enero de 2029.

Al respecto, el líder ruso explicó los pasos que Washington "realmente" podría dar para "un pronto cese de las hostilidades" en Ucrania, que comenzaron hace cuatro años y medio.

La conversación, la primera desde el pasado 4 de julio, estuvo centrada en las negociaciones mantenidas el fin de semana en Moscú y Kiev por los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Ambos mandatarios consideraron "positivos" los resultados de dichas consultas y acordaron que esos contactos continuarán en un futuro.

Como hiciera Putin con sus mediadores estadounidenses el sábado, detalló a su interlocutor la marcha de la campaña militar rusa y "las perspectivas de avance en el campo de batalla y el logro de los objetivos marcados".

A su vez, añadió Ushakov, "acerca de las especulaciones sobre los supuestos planes hostiles en relación con países europeos, se subrayó que a nosotros ni se nos han pasado por la cabeza planes agresivos respecto a Europa".

Alemania ha acusado a Rusia de estar detrás del incidente ocurrido en agosto pasado con un dron en el aeropuerto de Leipzig, lo que Putin vinculó con las elecciones en ese país, mientras Hungría expulsó este martes a diez diplomáticos rusos.

El principal resultado de las negociaciones del fin de semana entre los mediadores estadounidenses y los líderes ruso y ucraniano, Volodímir Zelenski, fue la propia reanudación de los contactos tras más de seis meses de pausa por la guerra en Irán.

Las conversaciones no produjeron ningún resultado y, de hecho, los bandos reanudaron hoy los ataques contra ambas capitales después de 72 horas de tregua, aunque EEUU tiene esperanzas de convocar pronto una reunión tripartita, similar a la celebrada en febrero en Ginebra.

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Los expertos independientes consideran que el líder ruso ha endurecido su postura en los últimos meses debido a los exitosos ataques ucranianos contra su retaguardia, que ve las consultas con EEUU como parte del esfuerzo bélico y que no negociará en serio hasta tomar todo el Donbás, objetivo que esperar consumar este año, lo que los expertos consideran improbable.

Fuente: El Periódico

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