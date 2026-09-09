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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Polonia despliega aviones en su espacio aéreo ante una nueva oleada de ataques de Moscú contra Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Rusia sigue destruyendo logística de la industria alimentaria en la región de Kiev
El Ejército ruso lanzó durante esta madrugada un nuevo ataque contra la logística de la industria alimentaria en la región de Kiev con bombardeos a varios distritos de los alrededores de la capital, según informaron los Servicios de Emergencias de Ucrania. En la localidad de Bila Tserkva fue alcanzada con al menos un dron una empresa de alimentación. El impacto provocó un incendio en las instalaciones de la compañía. También estuvieron bajo el fuego ruso distritos como Brovarí, Boríspil o Bucha, donde en las últimas semanas han sido destruidos numerosos almacenes de supermercados y otros negocios de venta minorista ucranianos.
Zelenski viaja a Oslo para el funeral de Harald V
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha llegado este martes a Oslo, donde asistirá mañana al funeral del rey Harald V de Noruega, fallecido a los 89 años y que congregará a miembros de casas reales y jefes de Estado de decenas de países.
La oficina del primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, informó de la visita y de que los dos jefes de Gobierno se reunirán hoy en la capital para mantener conversaciones políticas.
"Ucrania tiene una necesidad crítica de defensas aéreas y otros tipos de apoyo militar y se enfrenta a un invierno que representa un reto", declaró Store en este sentido, en alusión a los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana.
Al menos dos muertos y tres heridos por un ataque ruso contra la región de Kiev
Al menos dos personas han muerto y otras tres han resultado heridas este martes a causa de un ataque perpetrado por el Ejército ruso contra la región ucraniana de Kiev, según han denunciado las autoridades locales.
"Lamentablemente, hay dos fallecidos y tres heridos como consecuencia del ataque enemigo en la región de Kiev", ha informado el jefe de la administración regional de Kiev, Timur Tkachenko, en un mensaje en redes sociales en el que ha trasladado su "más sentido pésame" a los familiares de las víctimas.
Tkachenko ha denunciado, asimimo, un ataque con drones de las Fuerzas Armadas rusas contra un almacén en el distrito de Bucha, que ha dañado un vehículo, generado un incendio y provocado varios heridos, que han sido hospitalizados.
Rumanía detiene a un ciudadano ruso por presunto sabotaje
El Servicio Rumano de Inteligencia (SRI) ha anunciado que las fuerzas de seguridad han detenido a un ciudadano ruso acusado de intento de sabotaje por recopilar presuntamente información sensible entre febrero y julio en instalaciones estratégicas en este país, miembro de la Unión Europea y la OTAN.
La Inteligencia rumana ha detallado en un comunicado que el ciudadano ruso, a quien no ha identificado, recopiló documentación fotográfica y audiovisual de centros de comunicaciones y bases militares utilizadas por los aliados de la OTAN, así como de sedes de instituciones de seguridad e infraestructuras críticas.
"Los datos obtenidos indican un patrón de actuación similar al utilizado en territorio de estados europeos por redes de saboteadores coordinadas por entidades de la Federación Rusa", ha apuntado, recordando que las autoridades rumanas ya frustraron intentos similares en 2024 y 2025.
Trump pide el fin de la guerra a Putin, que dice no tener "planes hostiles" contra Europa
El presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió este martes el pronto fin de la guerra a su colega ruso, Vladímir Putin, durante una conversación telefónica en la que éste le aseguró que su país no tiene "planes hostiles" contra Europa.
"Trump expresó con claridad la idea de que sería deseable un pronto fin del conflicto, lo que allanaría inmediatamente el camino al pleno restablecimiento de las relaciones entre EE.UU. y Rusia", dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en rueda de prensa telefónica.
Además, el jefe de la Casa Blanca expresó su interés en que ese "avance se produzca durante su mandato presidencial", que concluirá en enero de 2029.
Regresa a Bielorrusia el periodista y activista Andrzej Poczobut tras su liberación en abril
El periodista y activista polaco Andrzej Poczobut, que cuenta también con nacionalidad bielorrusa, ha regresado a dicho país por primera vez desde que fuera liberado en el marco de un intercambio de prisioneros entre Varsovia y Minsk.
De esta forma ha cumplido su promesa de volver a Bielorrusia, pese a las dudas de si sería otra vez detenido, después de que fuera condenado a ocho años de prisión en Bielorrusia por provocar daños a la seguridad nacional del país e incitar al odio antes de formar parte de un canje de detenidos.
En un mensaje en redes sociales, el activista ha publicado una imagen en la que se le ve del otro lado de la frontera, con las palabras "a orillas del Niemen", en referencia al río que transcurre cerca de la frontera, en el lado de Bielorrusia.
La UE permitirá a Ucrania comprar componentes de Patriot
Los países de la Unión Europea (UE) han acordado que Ucrania pueda utilizar el préstamo de apoyo que le han concedido para reforzar su defensa para adquirir componentes del sistema de defensa aérea estadounidense Patriot, indicaron este martes la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Tanto Von der Leyen como Rutte dieron la bienvenida, en sendos comunicados compartidos en redes sociales, al "acuerdo alcanzado por los Estados miembros sobre la excepción concedida a Ucrania para la adquisición de productos esenciales para los sistemas de defensa aérea Patriot".
Reino Unido anuncia nuevo paquete militar de 116 millones para reforzar la defensa antiaérea de Ucran
Las autoridades de Reino Unido han anunciado este martes que reforzarán el apoyo militar a Ucrania con un paquete valorado en 100 millones de libras (unos 116 millones de euros), que incluirá interceptores de defensa antiaérea, proyectiles de artillería de gran calibre y drones.
La ayuda, en el marco de la reunión del Grupo de Contacto para Ucrania que se cita de forma virtual este martes, se canaliza a través de la iniciativa listado de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL) de la OTAN, con la que los aliados europeos adquieren material militar estadounidense para su posterior entrega a Kiev.
Zelenski vuelve a proponer a Rusia una tregua de ataques a energía y exportación agrícola
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, volvió a mostrarse abierto este martes a un acuerdo con Rusia que lleve al cese de los ataques mutuos a infraestructuras energéticas y de exportación agrícola.
“El grano y la energía son cuestiones delicadas para Ucrania y Rusia. Y son cuestiones delicadas para todo el mundo. Para India, en estos momentos, para los Emiratos, Arabia Saudí, Egipto, Asia y muchos países. Estamos listos para encontrar un compromiso para esto”, dijo Zelenski a preguntas de los periodistas en el canal de WhatsApp que su oficina comparte con quienes cubren la actualidad ucraniana.
Ucrania es especialmente vulnerable en estos momentos a los ataques rusos con drones de motor a reacción y con misiles balísticos, debido a la falta de medios de su Ejército para derribarlos.
Al menos dos muertos tras ataque ucraniano contra la anexionada península de Crimea
Al menos dos personas murieron y otra resultó herida tras un ataque ucraniano contra la anexionada península de Crimea, según denunció este martes el líder crimeo, Serguéi Axiónov.
"Lamentablemente, a consecuencia de un nuevo ataque enemigo contra la República de Crimea hay víctimas. En el distrito Simferópolski murieron dos personas, otra resultó herida", escribió en Telegram, sin especificar el tipo de proyectiles lanzado contra la península.
Axiónov expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas de "este bárbaro ataque", y deseó al herido un pronto restablecimiento.
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