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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Polonia despliega aviones en su espacio aéreo ante una nueva oleada de ataques de Moscú contra Ucrania

Dos personas reaccionan en el lugar donde un dron ruso impactó contra un edificio residencial de gran altura en Kiev.

Dos personas reaccionan en el lugar donde un dron ruso impactó contra un edificio residencial de gran altura en Kiev. / MAXYM MARUSENKO / EFE

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Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

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