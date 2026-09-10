Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vecinos de SantiagoPolígono en LavacollaInclusión en la USCBatacazo en PISALey de nietos
instagram

Crisis de Ceuta

Marruecos rechaza las acusaciones sobre Ceuta y dice que "ningún dato" apunta a Rabat

Un comunicado del Ministerio de Exteriores marroquí asegura que el país se niega a "ser el chivo expiatorio en los ajustes de cuentas políticos" en España

Miles de jóvenes marroquíes cruzan la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta el pasado 30 de julio..

Miles de jóvenes marroquíes cruzan la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta el pasado 30 de julio.. / Reduan Dris / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE, EP

Rabat, Madrid

"El Reino de Marruecos se niega a ser utilizado como peón político preelectoral, ni aceptará ser el chivo expiatorio en los ajustes de cuentas políticos" en España, alertó este jueves el Ministerio marroquí de Relaciones Exteriores.

Rabat se pronunció así en una declaración sobre las relaciones con España en la que lamenta que "algunos círculos políticos y mediáticos españoles persistan en explotar al Reino con fines políticos internos".

"Es particularmente lamentable que partidos políticos de larga trayectoria, a pesar de su amplia experiencia en el gobierno, hayan caído en este atolladero donde la escalada irracional y populista prevalece sobre el sentido común", agrega el comunicado.

Además, cuestiona que se siga señalando al reino alauí en relación con la entrada masiva de migrantes a Ceuta cuando no hay ningún dato en su contra y que no se haya devuelto a quienes entraron aún.

"¿Por qué se mantiene la crítica contra Marruecos cuando ningún dato, ningún hecho ni ningún informe establece alguna implicación de las autoridades marroquíes?", se pregunta el Ministerio.

Noticias relacionadas

Asimismo, se interroga por el motivo de que no se hay devuelto a los migrantes en situación irregular pese a que el Gobierno marroquí "se ha comprometido oficialmente a readmitirlos" y en el caso de los menores no acompañados se les mantiene "lejos de sus familias cuando Marruecos ha pedido repetidamente su retorno".

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Netflix ya muestra a Martiño Rivas y José Coronado en su nueva miniserie basada en una novela criminal de Arturo Pérez-Reverte
  2. Una intervención antidroga en Galicia destapa el negocio de la 'Banca de Dubai': más de una veintena de detenidos y 20 millones de euros localizados en activos
  3. Roberto Louzán, el ganadero que cría la raza de vaca más escasa de Galicia: 'Prefiero la carne de Frieiresa a la de Rubia Gallega
  4. Una de las mayores orquestas de Galicia busca bailarines para la próxima temporada de verbenas: estos son los requisitos
  5. Pierde la vida un trabajador en Negreira tras sufrir una caída en una obra
  6. La Xunta exige al Estado garantías 'por escrito' para que Galicia no pague 'una factura millonaria' por la AP-9
  7. Así es la pizzería de Santiago que se cuela entre las 100 mejores del mundo
  8. Los refugios de Jesús Cintora en Galicia: playas protegidas, miradores y atardeceres en las Rías Baixas

Las Torres Gemelas vuelven al skyline de Nueva York en el 25 aniversario del atentado

¿Cuánto subirán las pensiones en Galicia en 2027? El IPC ya permite hacer una estimación

¿Cuánto subirán las pensiones en Galicia en 2027? El IPC ya permite hacer una estimación

Sanidade estudia el origen de una posible intoxicación de varios participantes en una prueba a nado en Fisterra

Sanidade estudia el origen de una posible intoxicación de varios participantes en una prueba a nado en Fisterra

De Godzilla a Gran Torino: las 20 películas de Movistar Plus que puedes ver hoy por solo 4,99 euros

De Godzilla a Gran Torino: las 20 películas de Movistar Plus que puedes ver hoy por solo 4,99 euros

Las muertes relacionadas con el calor aumentaron un 80% en Santiago durante los últimos 30 años

Las muertes relacionadas con el calor aumentaron un 80% en Santiago durante los últimos 30 años

La firma gallega que fabrica un tablero único en Europa gana el Premio Pyme del Año de A Coruña

La firma gallega que fabrica un tablero único en Europa gana el Premio Pyme del Año de A Coruña

Más de 60 empresas de Santiago conocen una fórmula para estabilizar el coste de la luz y el gas hasta tres años

Más de 60 empresas de Santiago conocen una fórmula para estabilizar el coste de la luz y el gas hasta tres años

La etapa 18 de la Vuelta a España 2026, en imágenes

La etapa 18 de la Vuelta a España 2026, en imágenes
Tracking Pixel Contents