Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vecinos de SantiagoPolígono en LavacollaInclusión en la USCBatacazo en PISALey de nietos
instagram

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, desestima la guerra en Irán como una "cuestión política"

Se lanza un misil iraní desde un buque durante unas maniobras militares.

Se lanza un misil iraní desde un buque durante unas maniobras militares. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Netflix ya muestra a Martiño Rivas y José Coronado en su nueva miniserie basada en una novela criminal de Arturo Pérez-Reverte
  2. Una intervención antidroga en Galicia destapa el negocio de la 'Banca de Dubai': más de una veintena de detenidos y 20 millones de euros localizados en activos
  3. Roberto Louzán, el ganadero que cría la raza de vaca más escasa de Galicia: 'Prefiero la carne de Frieiresa a la de Rubia Gallega
  4. Una de las mayores orquestas de Galicia busca bailarines para la próxima temporada de verbenas: estos son los requisitos
  5. Pierde la vida un trabajador en Negreira tras sufrir una caída en una obra
  6. La Xunta exige al Estado garantías 'por escrito' para que Galicia no pague 'una factura millonaria' por la AP-9
  7. Así es la pizzería de Santiago que se cuela entre las 100 mejores del mundo
  8. Los refugios de Jesús Cintora en Galicia: playas protegidas, miradores y atardeceres en las Rías Baixas

El Rey asiste este viernes en la Base de Rota a los actos por el 25 aniversario del 11-S en Estados Unidos

El Rey asiste este viernes en la Base de Rota a los actos por el 25 aniversario del 11-S en Estados Unidos

Varios muertos al volcar un autobús turístico con casi 50 pasajeros en el este de Suiza

Varios muertos al volcar un autobús turístico con casi 50 pasajeros en el este de Suiza

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en Zas: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en Xove: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en Viveiro: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en Vilalba: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en Vedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en O SaviÃ±ao: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre

El tiempo en O SaviÃ±ao: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de septiembre
Tracking Pixel Contents