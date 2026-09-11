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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
El vicepresidente de EEUU, JD Vance, desestima la guerra en Irán como una "cuestión política"
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.
Fuente: El Periódico
Anthropic dice que Irán usó la IA Claude para planificar posibles ataques contra EEUU
Actores vinculados al Gobierno de Irán utilizaron el modelo de inteligencia artificial Claude para apoyar operaciones de vigilancia, como planificar posibles ataques contra objetivos estadounidenses y propaganda, según un informe publicado este jueves por la empresa estadounidense Anthropic, que documentó durante los últimos ocho meses varios usos indebidos de sus modelos por parte de actores estatales.
La empresa señaló, en un informe de 154 páginas, que estas herramientas pueden ayudar a identificar objetivos y procesar grandes cantidades de información relacionada con disidentes, periodistas, activistas y políticos, lo que permite a los Gobiernos hacer más eficientes sistemas de vigilancia que ya existen.
El vicepresidente de EEUU desestima la guerra en Irán como una "cuestión política"
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, desestimó este jueves las críticas a la guerra en Irán como una mera "cuestión política" durante un discurso en la convención nacional republicana que se celebra esta semana en Texas.
En un llamamiento a los votantes de su partido que se oponen a la impopular guerra, prolongada ya durante más de seis meses, el líder republicano les pidió que no "entreguen el país a un montón de gente loca", en referencia al Partido Demócrata, que amenaza con arrebatar a los republicanos el control del Congreso en los comicios de noviembre.
La convención es la primera de este tipo que celebra el Partido Republicano en su historia, ya que tradicionalmente estos encuentros tienen lugar en años de elecciones presidenciales para elegir al candidato a la Casa Blanca.
Netanyahu asegura que Irán intenta rearmarse nuclearmente y promete impedirlo
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves que Irán está intentando reconstruir su capacidad para desarrollar armas nucleares y que, mientras él permanezca en el cargo, Israel impedirá que llegue a disponer de este tipo de armamento. "El presidente (estadounidense Donald) Trump anunció esta noche que Irán está intentando rearmarse con armas nucleares; esto es cierto", afirmó el mandatario en un videomensaje grabado en el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén en vísperas de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío.
El primer ministro sostuvo que Israel destruyó la capacidad inmediata de Irán para producir bombas nucleares durante las guerras que inició contra ese país en junio de 2025 y, junto a Estados Unidos, en febrero pasado, pero aseguró que Teherán está tratando ahora de reconstruir esas capacidades.
Irán asegura que ha destruudo un dron marino de EEUU en Ormuz
La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní afirmó este jueves que ha destruido un vehículo de superficie no tripulado estadounidense en la entrada del estrecho de Ormuz, en medio del intercambio de ataques contra buques en la estratégica vía marítima. "Una embarcación espía no tripulada del Ejército terrorista estadounidense del tipo Saildrone y con número de casco 5838 fue alcanzada en el estrecho de Ormuz", indicó el cuerpo militar de élite en su cuenta de X. Un vídeo de dos segundos en el que se aprecia una embarcación en llamas acompaña el mensaje en X.
La Guardia aseguró que Ormuz está "bloqueado y bajo nuestra vigilancia de inteligencia y control inteligente", y mantuvo que "cualquier movimiento hostil será objeto de ataque".
Rusia y China desafían la validez de las sanciones a Irán en un tenso Consejo de Seguridad de la ONU
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha vivido este jueves un nuevo episodio de tensión entre los miembros permanentes de la ONU durante un debate para adoptar el orden del día relativo al régimen de sanciones contra Irán, con Rusia y China desafiando la validez de dichas restricciones a Teherán. Reino Unido, Francia y Estados Unidos han defendido firmemente que haya una reunión en el Consejo sobre el programa nuclear iraní, mientras que China y Rusia apuntan a que los países occidentales incumplieron el acuerdo de 2015, por lo que cualquier decisión al respecto carece de validez legal.
Ocho países de mayoría musulmana celebran el veto comercial de Reino Unido a los asentamientos en Cisjordania
Los ministerios de Exteriores de Turquía, Pakistán, Indonesia, Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Egipto han mostrado este miércoles su "satisfacción" con el veto de Reino Unido al comercio con asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado y han manifestado "su esperanza" de que contribuya a que la comunidad internacional "adopte medidas similares y exija responsabilidades". De este modo lo han manifestado los titulares de las citadas carteras de estos países de mayoría musulmana en un comunicado en el que han afirmado "acoger con satisfacción" la decisión del Ejecutivo británico "de prohibir la importación de productos procedentes de asentamientos israelíes ilegales en el Territorio Palestino Ocupado e imponer restricciones a los servicios vinculados a dichos asentamientos".
El Ejército libanés acusa a Israel de cometer 7.700 violaciones del acuerdo
El Ejército de Líbano ha acusado este miércoles a Israel de cometer 7.700 violaciones del acuerdo marco alcanzado a finales de junio en un contexto de incremento de los ataques israelíes en el país, que han causado un gran número de muertos y han provocado nuevos desplazamientos de la población.
"A diferencia del compromiso asumido por el Ejército, las fuerzas de ocupación israelíes no han respetado el acuerdo, cometiendo aproximadamente 7.700 violaciones desde la firma del acuerdo marco el 26 de junio de 2026 hasta la fecha", ha indicado en un comunicado.
China, Irán y Rusia critican la propuesta de EEUU y el E3 de elevar el programa nuclear al Consejo de Seguridad
China, Irán y Rusia han criticado este miércoles el proyecto de resolución elaborado por Estados Unidos y el E3 --integrado por Francia, Reino Unido y Alemania-- que pide al Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) remitir la cuestión del programa nuclear iraní al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por incumplimiento de sus obligaciones de no proliferación nuclear.
"Sostenemos que los intentos del E3 de invocar el llamado mecanismo 'snapback' son nulos y carentes de efecto legal", han señalado en un comunicado conjunto en el que critican la iniciativa por no hacer referencia "explícita" a los ataques de Estados Unidos, e Israel, que "constituyen la causa raíz y el factor principal subyacente a la situación actual".
La Guardia Revolucionaria iraní advierte a EEU de que si ataca dos objetivos de Irán, ellos atacarán veinte
La Guardia Revolucionaria iraní advirtió este miércoles de que responderá con ataques contra veinte objetivos si Estados Unidos ataca dos o tres blancos iraníes, en medio de la escalada de las tensiones en el estrecho de Ormuz y del intercambio de bombardeos registrado anoche entre Teherán y Washington.
"Si el enemigo ataca dos o tres de nuestros objetivos, nosotros responderemos con contundencia atacando 20 objetivos", afirmó el portavoz de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Hosein Mohebi, informó la agencia Mehr.
Israel da 30 días al Reino Unido para cerrar su consulado en Jerusalén
El Gobierno israelí dio al Reino Unido un plazo de 30 días para cerrar su consulado en Jerusalén Este, una de las "contramedidas" adoptadas por Tel Aviv por el bloqueo del comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania decidido este martes por el Gobierno británico.
Según informó a EFE una fuente oficial israelí, los diplomáticos británicos basados en Ramala (capital de Cisjordania ocupada) deberán abandonar la zona en un plazo menor, de una semana.
El consulado general británico en Jerusalén Este, abierto en 1839, es uno de los ocho llamados 'históricos' que tienen su sede aún en esta parte de la ciudad santa, ocupada y anexionada por Israel, pero habitada mayormente por palestinos y reivindicada como capital de un futuro Estado palestino.
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