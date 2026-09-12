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Trump dice que querría ver la reunificación de Irlanda y que ocurrirá "tarde o temprano"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandona el palacio presidencial de Áras an Uachtaráin en Dublín (Irlanda), el 12 de septiembre de 2026. Trump realiza una visita de dos días a Irlanda. EFE/EPA/NEIL HALL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandona el palacio presidencial de Áras an Uachtaráin en Dublín (Irlanda), el 12 de septiembre de 2026. Trump realiza una visita de dos días a Irlanda. EFE/EPA/NEIL HALL / NEIL HALL / EFE

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EFE

Dublín

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado en Dublín que le gustaría ver la reunificación de Irlanda y aseguró que es algo que "ocurrirá tarde o temprano".

En declaraciones a los periodistas al término de una reunión bilateral con el 'taoiseach' (primer ministro irlandés), Micheál Martin, el jefe de la Casa Blanca, dijo: "Me encantaría ver (a Irlanda) unificada. Creo que sería un gran logro para todos si eso sucediera. Tarde o temprano sucederá".

Fuente: El Periódico

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