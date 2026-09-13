Siniestro en Java
Al menos un muerto y más de 100 evacuados tras localizar un barco desaparecido en Indonesia
Redacción
Las autoridades de Indonesia han informado este domingo de que una persona ha fallecido y otras 103 personas han sido evacuadas con éxito del barco 'Virgo Transport 8', el cual había perdido el contacto con el control central por el temporal adverso y navegaba por el mar de Java con 243 personas a bordo, según ha informado la agencia de noticias indonesia ANTARA.
El jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de la ciudad de Banjarmasin, I Putu Sudayana, ha confirmado que 103 personas han sido evacuadas con éxito después de que las autoridades indonesias hayan desplegado tres embarcaciones para la búsqueda del buque.
"El número total de pasajeros que fueron evacuados con éxito hasta las 12.00 (las 6.00 horas en España) era de 103 pasajeros", ha comunicado Sudayana, quien ha confirmado a su vez que una persona ha sido hallada sin vida.
Movilización
La embarcación había partido el sábado desde Surabaya, en la provincia de Java Oriental, con Banjarmasin, en Kalimantan del Sur, como destino. Durante la travesía atravesó condiciones meteorológicas adversas, dejando de transmitir señales alrededor de las 02.00 horas (hora local) de este domingo.
"La última posición registrada del buque fue aproximadamente a 80 millas náuticas del muelle SAR de Basirih, en Banjarmasin", ha señalado el jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Clase A de Banjarmasin y coordinador de la misión, I Putu Sudayana, durante una rueda de prensa recogida por el mismo medio.
La Oficina de Búsqueda y Rescate de Banjarmasin ha recibido el aviso sobre la pérdida de contacto en torno a las 04.10 horas (hora local) por parte del gerente general de PT Virgo, Yoel Rihi. Según ANTARA, el barco había abandonado Surabaya el sábado a las 10.13 horas.
Tras recibir la alerta, los equipos de emergencia han comenzado a movilizar recursos para localizar la embarcación. A las 04.30 horas, seis efectivos han sido enviados al muelle SAR de Basirih en un vehículo de rescate 'D-Max', desde donde se ha iniciado el despliegue de la embarcación 'KN SAR Laksmana 241' hacia la zona estimada de la última posición conocida del 'Virgo Transport 8'.
Garantizar la seguridad
Por su parte, la agencia nacional de búsqueda y rescate de Indonesia (Basarnas) ha confirmado que, por el momento, no ha sido posible establecer comunicación con el buque ni determinar su ubicación exacta.
Debido al elevado número de personas que viajaban a bordo de la embarcación, las autoridades han reforzado posteriormente el dispositivo de búsqueda. El responsable de la operación ha subrayado que los equipos movilizados están haciendo lo posible por optimizar el despliegue de efectivos, así como los medios disponibles, con el objetivo prioritario de localizar a los pasajeros y tripulantes y garantizar su seguridad.
Fuente: El Periódico
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