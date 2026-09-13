Los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte preparan una estrategia común hacia la independencia

Los gobernantes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán este lunes en Cardiff en una cita inédita para publicar una declaración que prepare el camino para la independencia de estas regiones de Reino Unido.

La declaración conjunta exige el derecho a celebrar referéndums de independencia una vez que las tres regiones están gobernadas por partidos independentistas: Sinn Féin en Irlanda del Norte, Partido Nacional Escocés en Escocia y Plaid Cymru en Gales.

La cita de Cardiff, en el Hotel St. David, viene marcada por las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien el sábado respaldara desde Dublín la unificación de la República de Irlanda y de Irlanda del Norte.

Tres ministros independentistas

Además, en mayo la debacle del Partido Laborista en Gales propició la victoria del partido nacionalista Plaid Cymru, por lo que ahora los ministros principales de las tres regiones autónomas son independentistas por primera vez en la historia.

Gales está gobernada por el ministro principal, Rhun ap Iowerth, candidato del partido nacionalista galés que logró la mayoría en el Parlamento o Senedd.

En Irlanda del Norte, y por primera vez desde la creación del gobierno autonómico fruto de los Acuerdos de Viernes Santo de 1998, el partido nacionalista irlandés Sinn Féin fue el más votado en las elecciones de 2022, pero la retirada del Partido Unionista Democrático (DUP) del gobierno hizo que no fuera hasta 2024 cuando la líder nacionalista Michelle O'Neill se convirtiera en ministra principal. Todo apunta a que en las próximas elecciones el Sinn Féin volverá a ser la fuerza más votada. O'Neill estará en Cardiff acompañada de la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, quien es la líder de la oposición en la República de Irlanda.

El documento, según las fuentes del diario 'The Telegraph', incluye cuatro epígrafes: economía, energía, Europa y cooperación internacional y autodeterminación. Las tres partes coinciden en que sus países deberían ingresar en la UE, Escocia y Gales como nuevos miembros e Irlanda del Norte como parte de Irlanda. Tras la reunión, los tres dirigentes darán una rueda de prensa.

El último primer ministro de Reino Unido

En esta situación, el ministro principal escocés, John Swinney, ha emplazado así al primer ministro británico, Andy Burnham, a "asumir la idea de que pasará a la historia como el último primer ministro de Reino Unido".

"Por primera vez en la historia, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están gobernadas por ministros principales favorables a la independencia. No hay una señal más clara de que el 'statu quo' no es sostenible y de que Westminster debe prepararse para un futuro post Reino Unido", ha argumentado Swinney.

Fuentes citadas por el periódico indican que el objetivo es presionar a Bunrham después de que éste afirmara el miércoles que podría haber otro referéndum de independencia en Escocia si lo apoya la opinión pública. De hecho, dijo ante el Parlamento que las condiciones para la votación son "exactamente las mismas en Escocia" que para Irlanda del Norte.

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El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 contempla que el ministro para Irlanda del Norte del Gobierno británico convocará un referéndum de reunificación si considera que "parece probable" que el resultado sea mayoritariamente a favor.