Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski reclama a los parlamentarios que respalden "cuanto antes" el cese del fiscal general de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado este lunes a los parlamentarios que respalden "cuanto antes" el cese del fiscal general, Ruslan Kravchenko, quien dimitió la semana pasada y quien ha desvelado durante la jornada que ha aprobado cargos contra el director de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en inglés).

"Solo hay un camino para este fiscal general: su salida del cargo. Es lo que le dije", ha señalado Zelenski en un mensaje en redes sociales. "Ucrania ha visto todas las razones del por qué. Si considera que esto es presión política, es libre de llamarlo así. Pido a los parlamentarios que apoyen cuanto antes su cese", ha recalcado.