EEUU reconoce por primera vez que tiene armas espaciales en órbita

EEUU reconoció este lunes por primera vez que la Fuerza Espacial estadounidense ha desplegado armas de "control espacial" en órbita, una capacidad que, según el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, está destinada a defender a las fuerzas estadounidenses frente a acciones hostiles de adversarios. "Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes, y Estados Unidos tiene armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta frente a acciones hostiles de adversarios", afirmó Meink durante un discurso en la conferencia Air, Space and Cyber, celebrada en Maryland.

El Departamento de la Fuerza Aérea confirmó en un comunicado que se trata de la primera vez que Meink reconoce públicamente que la Fuerza Espacial ha desplegado armas en el espacio. La institución, sin embargo, no detalló qué sistemas se encuentran en órbita, cuántos son ni cuándo fueron desplegados.

Meink enmarcó el despliegue en la necesidad de responder al desarrollo de capacidades militares espaciales por parte de otros países y sostuvo que Estados Unidos debe incrementar su preparación ante amenazas que evolucionan rápidamente: "Debemos aumentar nuestro poder de combate e innovar más rápido que cualquier otro, de manera asequible", señaló.

El secretario también anunció avances en otros programas espaciales estadounidenses, entre ellos el desarrollo de un sistema de interceptores basados en el espacio y una constelación destinada a detectar y seguir objetivos móviles desde órbita. Según Meink, Estados Unidos comenzará este mes los lanzamientos de esa constelación.

China defiende un uso pacífico del espacio

En este sentido, China urgió el martes a Estados Unidos a dejar de "prepararse para la guerra" en el espacio. Ambos países son rivales geopolíticos e intentan ampliar su presencia estratégica en el espacio. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino advirtió contra la "militarización del espacio sideral, convirtiéndolo en un campo de batalla, así como contra una carrera armamentista allí".

"Urgimos a la parte estadounidense a dejar de expandir sus capacidades militares y de prepararse para la guerra en el espacio exterior", indicó a periodistas el portavoz de la cancillería Gou Jiakun.

Cuando hizo el anuncio la Fuerza Espacial estadounidense citó a China como una amenaza. Pekín "desarrolla y opera capacidades espaciales y contraespaciales como parte de una estrategia de modernización militar", sostuvo. Mencionó también a Rusia, otro rival geopolítico, del cual dijo que "considera el espacio como un ámbito de combate y cree que la supremacía espacial será un factor decisivo en los conflictos futuros".

Un viejo anhelo para las superpotencias

La militarización del espacio se remonta a hace tiempo. Desde que la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial del mundo, Sputnik, en 1957, Washington y Moscú comenzaron a explorar formas de armar y destruir tales aparatos.

La mayor preocupación en aquel entonces eran las armas nucleares en el espacio, pero las superpotencias y otros países firmaron el Tratado del Espacio Ultraterrestre en 1967, que prohíbe las armas de destrucción masiva en órbita.

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Desde entonces, Rusia, Estados Unidos, China e India han explorado formas de combatir en el espacio al margen de ese tratado, incluso atacando los satélites de sus rivales, que son clave para las comunicaciones militares, la vigilancia y la navegación.

Fuente: El Periódico