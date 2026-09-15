Estados Unidos
El fiscal no pedirá pena de muerte para Nick Reiner por el asesinato de sus padres
Nathan Hochman aseguró que la decisión fue tomada después de analizar detenidamente el caso y hablar con la familia
EFE
El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, declaró que no solicitará la pena de muerte para Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner, de ser declarado culpable.
De acuerdo con Los Angeles Times, Hochman aseguró que la decisión fue tomada después de analizar detenidamente el caso y hablar con la familia Reiner sobre qué resultado querían que se persiguiera en el proceso judicial.
Reiner, de 33 años, está acusado de apuñalar mortalmente a sus padres en su casa de Brentwood el 14 de diciembre de 2025. Este se declaró inocente de dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, que incluyen una alegación de asesinato por acecho (o "emboscada") y el uso de un arma mortal.
El hijo del director de 'When Harry Met Sally...' comparecerá este martes ante el tribunal para una audiencia en la que el juez decidirá si las transcripciones y documentos del gran jurado, que imputó a Reiner el pasado agosto, permanecen sellados a petición de la defensa. De acuerdo con ABC, Hochman aseguró que los hermanos del acusado, Jake y Romy Reiner, expresaron su "fuerte deseo" de que estas permanezcan selladas, por "el trauma y daño adicionales" que podría causarles su divulgación pública.
En abril, el hermano mayor, Jake Reiner, escribió un ensayo personal en el que detalló cómo se enteró de la muerte de sus padres, describiendo lo dolorosa que ha sido la pérdida para él y su hermana Romy. Jack Reiner también hizo un repaso de las experiencias extraordinarias que le brindó el ser hijo de una estrella de Hollywood, director de clásicos como 'This Is Spinal Tap'. Describe a su padre como su "héroe" y a su madre como una persona amorosa e incondicional, y evita mencionar a Nick.
Nick Reiner permanece en prisión y sin derecho a fianza. En el pasado había hablado públicamente sobre su lucha durante años contra la adicción a sustancias. También se le diagnosticó esquizofrenia hace varios años, mientras que algunos medios informaron de que estaba recibiendo tratamiento por un trastorno psiquiátrico grave en el momento del asesinato, por lo que se espera que esta condición tenga un peso relevante en el caso.
Fuente: El Periódico
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