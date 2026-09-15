Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania ataca refinería en Rusia tras anuncio de Trump de fin de ataques a infraestructura

Ucrania atacó este martes una refinería en la región rusa de Samara tras el anuncio hecho la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Kiev y Moscú acordaron abstenerse de atacar sus infraestructuras energéticas.

"Tuvo lugar un nuevo ataque del Ejército ucraniano contra nuestra región. Los militares y grupos móviles trabajaron toda la noche en el derribo de drones enemigos. En total fueron abatidos más de 40 drones (...) Hay daños en una empresa industrial, y varios edificios de viviendas", escribió en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local Viacheslav Fedoríschev.