La presiones sobre Merz disparan las perspectivas de un fin prematuro como canciller

Los rumores de una retirada de Friedrich Merz como canciller se suceden desde hace meses, sea por su impopularidad o por la debilidad de su coalición de Gobierno entre conservadores y socialdemócratas. La humillación sufrida por su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), en los comicios regionales de Sajonia-Anhalt y la perspectiva de que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) vuelva a vencer el próximo domingo en Mecklemburgo-Antepomerania, otro land del este, han puesto fecha y formato virtual a un eventual fin de la "era Merz": todo puede depender de un voto de confianza entre la cúpula de su partido el próximo domingo. Se les ha convocado, afirman medios, a las 17.00, una hora antes de que salten las proyecciones de voto de las televisiones públicas sobre esas regionales, a las que se suman ese mismo día los comicios en la ciudad-estado y capital, Berlín.

La información sobre ese voto de confianza partió del portal Table-Briefings, que no está entre los medios de referencia del país. Rápidamente fue recogido por otros medios más reconocidos, como el portal Politico, aunque matizando que su convocatoria entra en el terreno de lo "probable". El semanario Stern, por su parte, aportó el revelador detalle de las 17.00 horas.

El propósito de Merz es buscar el respaldo de varios barones, especialmente el de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst. El nombre del primer ministro de ese land, el más poblado del país, es el que más suena para un posible relevo ordenado en la Cancillería. Con ello se evitaría ir a elecciones anticipadas, una opción muy peligrosa en un momento en que la AfD ocupa el primer puesto en la intención de voto a escala nacional y en pleno derrumbe del centro político.

Presiones internas por el relevo

Que en la CDU hay fuertes presiones a favor de la retirada de Merz no es un secreto. Hay un grupo de una treintena de diputados que la abonan. Más reveladora fue una intervención este fin de semana de la tesorera de las Juventudes de la CDU, Clara von Nathusius, quien sostuvo desde la televisión pública ARD, en hora de máxima audiencia, que con Merz su partido no va a ganar ni una elección más.

El rostro de Nathusius era hasta ahora desconocido para el alemán medio. Pero su opinión refleja las opiniones de quienes en público o en privado comparten ese parecer. Repite la frase pronunciada por la presidenta de la AfD, Alice Weidel, en la noche electoral de Sajonia-Anhalt, cuando su partido rozó el 44% de los votos, o en los días siguientes, en el debate sobre los presupuestos del Estado del Bundestag (Parlamento).

Merz llegó al poder en mayo de 2025, seis meses después de que su predecesor, el socialdemócrata Olaf Scholz, convocara elecciones anticipadas tras hundirse su coalición por el abandono de sus socios liberales. Merz asumió el puesto con el compromiso de reactivar la economía alemana y de reducir a la mitad el voto a la AfD. Un año y medio después, la economía alemana sigue estancada. Y la AfD, que en las generales de 2025 obtuvo el 20%, está escalando en los sondeos nacionales al 30%, tras haber arrasado en Sajonia-Anhalt hasta su máximo histórico. La CDU quedó en segunda posición, con un humillante 17%.

Doble cita electoral

En Mecklemburgo-Antepomerania, los sondeos apuntan a un pulso entre la AfD y la primera ministra regional, la socialdemócrata Manuela Schwesig, quien muy probablemente podrá reeditar su coalición con La Izquierda o respaldarse por los Verdes. A la CDU se le pronostica un 7%. De bajar al 5% o quedar por debajo de ese listón, mínimo para obtener escaños, las presiones sobre Merz serán insostenibles.

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Los otros comicios del próximo domingo, en Berlín, pueden dar la siguiente sorpresa amarga a la CDU. La Izquierda podría alzarse como primera fuerza y apear del poder a la actual coalición entre conservadores y socialdemócratas. En ese caso, al partido de Merz le corresponderá digerir la llegada a la alcaldía de la capital de Elif Eralp, una política joven y de origen turco, la candidata de un partido al que la CDU rechaza como socio, por identificarlo con lo que considera "extremismo izquierdista".