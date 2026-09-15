Un sabotaje paraliza parte de la red ferroviaria de Países Bajos en el inicio del curso político

Un sabotaje ha paralizado este martes parte del tráfico ferroviario en Países Bajos después de que se colocaran objetos sobre las vías en numerosos puntos del país, coincidiendo con Prinsjesdag, jornada de inauguración del curso político, en la que el Gobierno neerlandés presenta sus presupuestos y planes para el próximo año.

ProRail, la empresa pública responsable de la infraestructura ferroviaria, registró decenas de incidencias por materiales colocados sobre las vías, que provocaron cancelaciones y retrasos principalmente en el centro, norte y este del país.

"En varios puntos de la red ferroviaria se han encontrado materiales que fueron colocados allí deliberadamente", informó ProRail, cuando señaló que “parece tratarse de sabotaje”.

La compañía aseguró que todo apunta a "una alteración deliberada del tráfico ferroviario provocada por una acción humana", aunque todavía se desconoce quién está detrás y cuál es su motivación.

Entre los objetos encontrados había tubos colocados en los cambios de agujas y cables utilizados para conectar partes de las vías, lo que puede interferir con los sistemas que detectan la presencia de trenes y alterar la señalización.

Algunos objetos volvieron a aparecer después de que sus trabajadores hubieran despejado las vías. “Retiramos los materiales encontrados sobre las vías, pero después volvimos a recibir una notificación de una incidencia en el mismo lugar”, explicó.

La Policía neerlandesa ha abierto una investigación para determinar la autoría del sabotaje, y ProRail reforzó la vigilancia con cámaras y patrullas en los puntos afectados.

La compañía nacional de ferrocarriles NS comenzó a restablecer gradualmente el servicio durante la tarde, aunque pidió a los pasajeros que comprobaran sus trayectos antes de acudir a las estaciones.

Incendios

El sabotaje ferroviario coincidió con incendios provocados junto a carreteras y autopistas en diferentes zonas de Países Bajos, algunos con fardos de heno, palés y neumáticos.

Grupos de agricultores reivindicaron estos incendios como parte de sus protestas contra las políticas del Gobierno.

"Nos están asfixiando. Por eso, grupos de agricultores han prendido fuego a fardos de heno junto a las autopistas como forma de protesta. Países Bajos tiene que saber hasta qué punto se sienten desesperadas las familias agricultoras", afirmó Sieta van Keimpema, vicepresidenta de FDF, uno de los principales grupos de protesta agrícola del país.

La posibilidad de realizar este tipo de acciones había sido discutida durante las últimas semanas, dijo, aunque los grupos regionales decidieron de forma independiente si participaban y dónde.

Sin embargo, no existe por ahora ninguna prueba de que los incendios y el sabotaje ferroviario estén relacionados, y las autoridades no han atribuido la colocación de objetos sobre las vías a los agricultores.

El líder de FDF, Mark van den Oever, dijo a la cadena pública NOS que no le sorprendería que algunos agricultores hubieran participado en acciones de protesta, pero aseguró que estas no habían sido organizadas por el grupo.

Este martes, una de las principales jornadas políticas del calendario neerlandés, el rey Guillermo Alejandro pronunció un discurso con las principales líneas políticas del Gobierno y pidió sentido de comunidad "como antídoto contra la polarización".

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También enumeró varios problemas que "llevan demasiado tiempo esperando una solución", entre las que incluyó la vivienda, las emisiones de nitrógeno, la democracia, el sistema social, la seguridad y el clima.

Fuente: El Periódico