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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Israel mata a dos palestinos en un ataque aéreo contra el suroeste de la ciudad de Gaza

Se lanza un misil iraní desde un buque durante unas maniobras militares.

Se lanza un misil iraní desde un buque durante unas maniobras militares. / EP

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

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