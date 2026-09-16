ACCIDENTE
Un helicóptero se estrella en Los Ángeles y deja tres muertos
Los equipos de emergencia trabajan en el barrio de Chatsworth tras el desplome de una aeronave
EFE
Tres personas fallecieron y una resultó herida en un accidente de un helicóptero que se estrelló en las afueras de Los Ángeles este martes, que también provocó un incendio Según un comunicado del Departamento de Bomberos de la ciudad (LAFD, por sus siglas en inglés), el helicóptero se estrelló en el barrio de Chatsworth, afectando grandes contenedores de carga y cuatro carros y dejando un incendio que provocó una alta columna de humo.
Los bomberos informaron de que el incendio ya ha sido extinguido. Según el mismo comunicado, tres personas fueron declaradas como fallecidas en el lugar del accidente, mientras que otra persona fue transportada a un hospital local, sin dar más detalles sobre su condición.
Aunque no ha trascendido información oficial sobre las actividades del helicóptero ni la causa del accidente, medios locales reportan que era una aeronave de prensa.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) y la Administración Federal de Aviación investigarán los hechos, según informó el cuerpo de bomberos.
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