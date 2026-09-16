Seguridad Internacional
Ursula von der Leyen busca ampliar el Consejo Europeo de Seguridad a Noruega y a Ucrania
La presidenta de la Comisión Europea busca fortalecer la cooperación geopolítica integrando a líderes de Canadá, el Reino Unido, Noruega y Ucrania en el organismo
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Estrasburgo
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles impulsar un Consejo Europeo de Seguridad que incluya, ademas de a los líderes de la Unión Europea, a los de Canadá, el Reino Unido, Noruega y Ucrania.
Fuente: El Periódico
- Muere Manuel Peleteiro Ramos, hijo de los fundadores del Colegio Peleteiro de Santiago
- Hallan en el convento pontevedrés de Santa Clara un cerebro saponificado, restos de niños y el cadáver de un capellán
- El primer bar vikingo de Santiago abre con un barco a tamaño real como barra: 'Va a ser algo nuevo en la ciudad
- El vertido de purín de Tordoia afecta ya a tres ríos y la Xunta despliega barreras para evitar que llegue al Tambre
- Una serie con sello compostelano sobre la Armada Española rodada en Galicia: así es la nueva apuesta para el 'prime time' de Telecinco
- Fuentes próximas al Papa confirman que se está trabajando en su visita a Santiago: barajan dos fechas
- Hacer pandilla en O Milladoiro después de los 60: «Xa me din as fillas que saio máis ca elas»
- De Negreira a Coristanco: cuatro panaderos del área de Santiago y la Costa da Morte se cuelan entre los mejores de España y uno conquista el bronce