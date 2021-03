La tendencia descendente de los datos epidemiológicos en la comunidad gallega, aunque ahora ralentizada tras ligeros repuntes en días anteriores, hace posible que a partir de este viernes los ciudadanos puedan disfrutar de un mayor alivio de las restricciones que, llegado el buen tiempo y a las puertas de la primavera, se agradece más que nunca. Con todo, el principio de prudencia debe estar siempre presente, ya que el temor a una cuarta ola se hace cada vez más patente. Con todo, mientras podamos, aprendamos a disfrutar de lo que nos ofrecen y, para ello, hemos realizado una lista con las preguntas más frecuentes que cualquier gallego se puede estar realizando en estos momentos.

- Ahora que se acerca el buen tiempo y apetece dar paseos nocturnos aprovechando que se alargan los días, ¿podré volver a casa más tarde de las 22.00 horas? No, pese a que el Ministerio de Sanidad ha establecido, en líneas generales, que el toque de queda debe fijarse como máximo a las 23.00, algo que han adoptado comunidades como Madrid, en Galicia se ha optado por seguir una línea un poco más restrictiva. De manera que, al igual que hasta ahora, el horario límite para estar fuera del domicilio es las 22.00 horas, salvo por causas de fuerza mayor o laborales.

- ¿Podré salir de la comunidad e ir a visitar a amigos o familiares en otras partes de España durante este puente de San José? Todavía no, pues la comunidad permanece cerrada hasta nuevo aviso, previéndose que se alargue el cierre hasta el final de estado de alarma el próximo 9 de mayo. Así que, este ‘puente’ solo podrás desplazarte dentro de Galicia, eso sí, por todo el territorio autonómico, a excepción de los municipios de Maside, Vilardevós y Paradela.

- ¿Y en Semana Santa podré irme de vacaciones aunque sea por el territorio nacional? Aún es pronto para saberlo, tal y como destacó ayer el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, que aseguró que antes de Semana Santa, el lunes 29 o el martes 30 habrá una nueva reunión del Comité Clínico para decidir cómo ajustar las medidas de cara a las celebraciones. Previsiblemente, la prudencia guiará las decisiones, por lo que no hay que ser muy optimistas al respecto.

- ¿Podré salir a cenar fuera de casa? Sí, podrás salir a cenar si es que te puedes permitir adelantar tu horario de ingesta a las 20.00 horas. Y es que cualquier tipo de establecimiento hostelero deberá bajar sus rejas a las 21.00 horas, como máximo, de manera que los clientes podrán estar en el local hasta ese momento, no pudiendo prolongarse el horario ni siquiera en los casos en que se ofrezca servicio de cenas.

- Salgo de trabajar a las 20.00, ¿puedo tomarme una cerveza con los compañeros en un bar? Aunque en un principio se hablaba del cierre de los locales que solo ofrezcan bebidas y tapas (los bares, fundamentalmente) a las 20.00, la Xunta adopta el criterio general de cerrar puertas de cualquier tipo de establecimiento hostelero a las 21.00 horas. Por lo tanto, la respuesta es sí, tendrás todavía una hora para disfrutar junto a tus compañeros.

- ¿Y cuántos amigos podremos reunirnos en torno a una mesa? Depende de si estáis en interior o exterior. En el interior podréis ser hasta cuatro. Ahora bien, si tienes una pandilla numerosa, mejor quédate fuera, ya que en la terraza podréis ser hasta seis.

- ¿Podré ir por la calle con varios conocidos aunque no sean convivientes? Sí, podrás pasear hasta con seis personas, ya que al aire libre se permiten las reuniones de no convivientes hasta ese límite.

- Entonces, si en interior se permiten reuniones de cuatro, ¿podré hacer una quedada con familiares en mi domicilio? No, eso no es posible. Pese a que en establecimientos públicos el criterio es ese de poder realizar reuniones de hasta cuatro no convivientes, en domicilios particulares se prohibe que entren personas que no sean de la misma unidad familiar. Para las grandes comidas a las que estábamos acostumbrados en estas fechas, por tanto, habrá que esperar.

- Vivo en un ayuntamiento de los 295 que están en menos de 150 de incidencia, ¿qué capacidad tienen los locales de mi zona? Estás de suerte, al igual que la mayor parte de la población gallega, contarás con gran flexibilidad de aforo en los bares de tu localidad, así que igual encuentras sitio sin demasiado problema. En concreto, en el interior el aforo se limita al 50% de la capacidad y en el exterior al 75%.

- ¿Y si vivo en un ayuntamiento que supera los 150 casos por cien mil habitantes, pero no supera los 250? Mejor reserva. Porque si quieres ir a comer es necesario que tengas en cuenta que los restaurantes de este municipio seguirán manteniendo las restricciones vigentes hastael momento en la hostelería, es decir, un 30% de aforo interior y un 50% en el exterior.

- Por tanto, si vivo en un municipio que supere los 250 de incidencia, ¿será muy comprometido ir a un bar? Depende de lo bien que soportes el frío. Y es que en este supuesto los locales hosteleros solo podrán abrir terrazas, y a un 50% del aforo. El interior permanecerá cerrado. Además, si tu localidad se encuentra en más de 500 de incidencia, ni siquiera se abrirán las puertas de los bares y tú tampoco podrás salir del perímetro municipal para ir a consumir a otro territorio.

- Vivo en una localidad con la incidencia mayor a 250 casos por cien mil habitantes --riesgo alto-- y mi pareja en una con menos de 150 --riesgo bajo--, ¿podré desplazarme para verle? Sí. A partir de este viernes se permitirá la movilidad total por el conjunto del territorio gallego independientemente del nivel de riesgo por coronavirus en el que se encuentre el municipio. La única excepción está en aquellos que tengan riesgo extremo --IA superior a 500--, donde seguirá vigente el cierre perimetra. Pero esto solo sucede en tres ayuntamientos: Vilardevós, Paradela y Maside.

- Voy a ir a un centro comercial y después al gimnasio, ¿cómo podré saber cuánta gente hay ya dentro? Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público la capacidad máxima, y asegurar que dicha capacidad y la distancia de seguridad interpersonal se respeta en su interior, por lo que deberán establecer procedimientos que permitan el recuento y control de la capacidad, de forma que esta no sea superada en ningún momento. Probablemente, la forma más habitual, sea a través de pantallas.

- ¿Y cómo evitaré cruzarme con gente en el interior? Habrá circuitos marcados de movilidad por el parque comercial, así como indicadores en el suelo para garantizar que la distancia de seguridad se matenga en colas de pago o escaleras mecánicas, entre otros. Asimismo, si dispone de dos puertas, una se habilitará solo para entradas y la otra solo para salidas.

- Ha fallecido un conocido y tiene mucha familia, ¿podré ir al tanatorio o el aforo es muy limitado? Los velatorios tienen en interior un límite máximo de 10 personas por túmulo, sean o no convivientes, y de 25 personas en el exterior, también sean o no convivientes. Este último aforo también se fija para la comitiva de enterramiento.

- Voy a visitar una tienda local de mi pueblo, ¿cuándo podré entrar en ella? Los establecimientos y locales comerciales que no formen parte de parques comerciales tendrán limitado su aforo interior al 50%.