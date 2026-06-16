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ADIF iniciará este verano la construcción del nuevo parking de la estación de Santiago

La infraestructura, con una inversión de 9,9 millones de euros, contará con 21.000 m2 distribuidos en tres plantas y puntos de recarga eléctrica

Estación intermodal de Santiago

Estación intermodal de Santiago / Antonio Hernández

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El Correo Gallego

La cuenta atrás para el nuevo parking de la estación intermodal de Santiago ha comenzado. Desde ADIF han informado que la primera fase- consistente en los trabajos de cimentación, que se llevarán a cabo coordinados con la finalización de las obras de la marquesina- empezará este verano.

Según informan en un comunicado, se realizarán previamente las tareas asociadas a las instalaciones (drenajes y red de protección contra incendios – PCI), junto con el inicio de parte de las cimentaciones.

Así será el nuevo parking

El nuevo aparcamiento tendrá una superficie de 21.000 m2 distribuido en planta baja y más dos alturas, lo que permitirá aumentar de forma significativa la capacidad de estacionamiento y mejorar la funcionalidad del conjunto.

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El aparcamiento, en el que se invertirán 9’9 millones de euros, incluye mejoras en accesos e instalaciones, incorporación de puntos de recarga eléctrica, soluciones de eficiencia energética, así como el uso de metodología BIM (Building Information Modeling) para la gestión y mantenimiento de la infraestructura.

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