Comeza a primeira fin de semana dunha das festas gastronómicas máis populares de Galicia, a Festa do Marisco do Grove, declarada de Interese Turístico Nacional. A festividade, que inclúe todo tipo de actividades, desenvolverase ata o vindeiro domingo día 15 na que será unha edición especial da festividade, que chega este ano aos 60 anos de historia.

Os horarios de apertura das casetas para a venda de marisco durante a festa serán os seguintes: de luns a xoves de 12.00 a 16.30 horas e de 19.00 a 22.30 horas, e venres, sábados e domingos, festivos e véspera de festivos: de 11.30 a 17.00 e de 19.00 a 23.00 horas.

As actividades da primeira fin de semana comezan hoxe ás 11.30 horas coa apertura das casetas de venda de marisco. Ás 13.00 horas comezará a sesión vermú. Ás 17.00 horas comezarán as actividades infantís e ás 22.00 horas os presentes poderán gozar co concerto da Casa Azul e Dj Permanente. O domingo, ás 11.30 horas as casetas de venda de marisco abrirán de novo. Ás 13.00 horas terá lugar a sesión vermú. Ás 22.00 horas darán inicio o concerto de Fillas de Cassandra.

O luns as actividades continúan coa sesión vermú e ás 22.00 horas o concerto de Os Firrás. O martes, de novo, as 13.00 horas comezará a sesión vermú, e pola tarde, ás 17.30 horas darán comezo as XV Xornadas Gastronómicas A cociña do mar e ás 22.00 horas o concerto da Banda do Sequío. O mércores ás 12.00 horas entregarase o Premio Nacional Lola Torres de Gastronomía e ás 13.00 horas comezará a sesión vermú. Ás 20.00 horas actuará as Pandereteiras do Adro Vello e ás 23.00 horas comezará o concerto de Los Vagos.

O xoves inaugurarase a Feira de Oportunidades Grovestock e ás 13.00 horas haberá sesión vermú. Ás 17.00 horas comezarán as actividades infantís e ás 23.00 horas os concertos de Cinco en Zocas e Ana Moura. As actividades seguen o vindeiro venres. Dende as 17.00 terá lugar a sesión de tarde e ás 20.00 horas celebrarase a Gala de entrega das Centolas de Ouro 2023. Ás 23.00 horas darán inicio os concertos de Pablo Lesuit, Sidonie e Nanein DJ.

Xa entrando na fin de semana, o sábado, día 14, ás 23.00 horas, terán lugar os concertos de Lontreira, La La Love You e Manu e, ás 23.30 horas a Noite Meiga e a Gran Queimada. Por último, o domingo día 15 ás 10.30 horas disputarase a XXIII Carrera Festa do Marisco, ás 11.30 horas abrirán as casetas e ás 13.00 horas terá lugar a sesión vermú. Ás 18.00 horas comezará a sesión de tarde.