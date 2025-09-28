Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 28 de septiembre, en Santiago?

Quico Comesaña, Sumrrá y un tributo a Emilio Cao, en Maré

Dentro de la jornada final de Maré: en el centro sociocultural de Romaño, a las 11:30 h. hay un taller de circo para menores de 6 a 14 años; en al Igrexa da Universidade, a las 12 h. hueco para la poesía con Versos Na Maré; danza a las 17 horas en la Casa das Máquinas con Cicatriz (Antón Reixa con la coreografía y dirección de Kirenia M. Acosta); a las 19 h. en el Principal, con entradas a 18 euros, concierto de Quico Comesaña, show que incluye un tributo a Emilio Cao. A las 22 h. en Casa das Crechas, actuación de Sumrrá (9 €).

‘A serie clopen’ en el Salón Teatro con descuento

La nueva producción propia del Centro Dramático Galego (CDG), A serie clopen, se representa a las 18 horas con entradas a 6 euros (suelen estar a 10). En 41 años, desde su fundación en 1984, es la primera vez que la citada compañía pública gallega apuesta al completo por una producción (de 90 minutos) basada en el circo. Forman el elenco: Marián Bañobre, Luz García, Johanna Hess, Raquel Oitavén, Inés Santos, Guillermo Solo y Natalia Pajarito.

‘A serie clopen’ en el Salón Teatro / Cedida

Música contra el genocidio: la banda Sol de Gaza clausura Maré junto a una flotilla de artistas

Este domingo acaba el festival Maré con un concierto especial en la sala Capitol (a las 20.30 horas, con entrada gratuita retirando invitación desde la web del certamen). Tocan Sol Band, formación de folk -pop nacida en 2012 en la Franja de Gaza. Junto a ellos, el festival compostelano anuncia la actuación de una "flotilla de artistas contra el genocidio".

Mediodía con una sesión de lectura en el Obradoiro

Como adelanto de la feria de libros la Selic, organizada por el Concello de Santiago, se lanza una iniciativa especial llamada Compostela le no Obradoiro, programada para este domingo, desde 12 horas a 13 h. «Quere resignificarse o uso do Obradoiro», detallan sus promotores.