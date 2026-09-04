Gran Canaria: mil maneras de alargar el verano

Septiembre llama a la puerta. Los días de calor quedan atrás y muchos vislumbran la vuelta a la rutina. Sin embargo, aún quedan lugares en los que el buen tiempo parece no tener fecha de caducidad. Uno de esos rincones es Gran Canaria.

Fácilmente accesible desde Santiago de Compostela, gracias a los diez vuelos directos de Vueling, viajar a la isla se convierte en un plan perfecto para quienes quieren prolongar esa sensación de libertad que ofrecen las vacaciones.

Su clima privilegiado es una de las razones que explican por qué Gran Canaria puede disfrutarse los doce meses del año. Allí todavía es posible desayunar al sol, bañarse en el Atlántico a cualquier hora, recorrer cien senderos entre pinares o cenar al aire libre.

Pero el llamado "continente en miniatura” es mucho más. Playas de arena dorada conviven con barrancos, bosques de pino canario y pequeños pueblos con encanto. Todo en un territorio diverso donde cabe vivir experiencias para todos los gustos, sin recorrer grandes distancias.

Del océano a la montaña en un mismo día

Todo viaje por Gran Canaria comienza mirando al océano. Desde las dunas de Maspalomas y sus grandes playas, hasta las calas escondidas o sus playas urbanas hiperactivas. Pero si lo prefieres, el litoral de la isla también ofrece rincones únicos para quienes buscan descanso y pasar las horas tranquilamente frente al mar. Y sumamos otra posibilidad, su amplia oferta de actividades náuticas, bien sea el surf, el paddle surf, windsurf, kayak, vela o submarinismo, mil opciones que se remezclan y encuentran en el clima un aliado durante todo el año.

Luego basta alejarse unos kilómetros de la costa para descubrir otro rostro, completamente distinto. La isla de Gran Canaria, Reserva de la Biosfera, esconde en su interior otro océano: un mar de montañas, barrancos, extensos pinares y senderos que atraviesan los espacios naturales. El Parque Natural de Tamadaba, como ejemplo, con sus espectaculares vistas sobre los acantilados del oeste, o el entorno del monumento natural Roque Nublo, uno de los símbolos de la isla, invitan a descubrir una naturaleza que poco tiene que ver con la imagen tradicional del destino de playas.

Turismo activo y golf

Con estos alicientes, Gran Canaria se ha convertido en un referente para quienes disfrutan del senderismo, el ciclismo de montaña, el cicloturismo o la escalada. Las suaves temperaturas permiten practicar deporte al aire libre cómodamente, todo el año. Mientras que la variedad de paisajes hace que cada recorrido y cada día resulte diferente.

El golf constituye otro de los grandes productos turísticos de la isla. Su tradición se remonta a 1891, con la fundación del Real Club de Golf de Las Palmas, el primer club de golf en España. Hoy, siete campos, repartidos por todo el territorio, nos permiten practicar este deporte en un entorno privilegiado.

Quesos artesanos de Gran Canaria / D. R.

Gran Canaria a través de su gastronomía

Más tarde, cuando llega el momento de colgar los palos, quitarse las botas tras un largo paseo o sacudirse el salitre, Gran Canaria te va a invitar a seguir disfrutando del viaje alrededor de una mesa.

La gastronomía grancanaria es reflejo de una tierra abierta al océano, orgullosa de sus productos locales. Pescado fresco, gofio, quesos multipremiados, vinos de alta calidad o las archiconocidas papas con mojo protagonizan una cocina donde tradición y vanguardia se hermanan. De las casas de comida con precios populares, a los restaurantes de alta cocina con cuidada oferta de autor, el visitante encuentra propuestas para todos los gustos. Un amplio menú que cubre desde los sabores de siempre a las nuevas interpretaciones de la cocina canaria.

Quien se interese en conocer mejor la despensa de Gran Canaria puede recorrer la isla siguiendo el rastro de sus productos emblemáticos. Rutas dedicadas al vino, al queso, el gofio o la sal marina. Son opciones que acercan al visitante a los paisajes, oficios y tradiciones. El viaje puede culminar entre las mil plataneras de ‘Mundo del Plátano’, donde podemos descubrir el cultivo de mayor tradición en la isla, o entre las barricas de la histórica Fábrica del Ron, en Arucas, que conserva vivo su legado centenario, ligado a la caña de azúcar.

Patrimonio histórico y cultural

Otro de los rostros que definen la personalidad de Gran Canaria es su patrimonio. Desde enclaves arqueológicos como el Cenobio de Valerón podemos dar un salto al Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. Desde el encanto del barrio colonial de Vegueta, en la capital, cambiaremos al Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas, en el interior abrupto de Gran Canaria, un espacio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Gran Canaria invita a descubrir siglos de historia en escenarios sorprendentes. Naturaleza, arqueología y cultura conviven con la misma armonía que el mar y la montaña.

Quizá esa sea la gran virtud de esta isla. No te obliga a elegir. Podemos combinar descanso o movimiento, playas con montañas, cultura con gastronomía. Todo convive, permitiendo que cada visitante construya su experiencia, su pequeña gran escapada, su propia aventura.

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