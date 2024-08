Atardecer no Gaiás finaliza con la actuación de Rocío Saiz, una cantante que estuvo llamada para las ediciones de 2022 y 2023, pero a las cuales no pudo asistir. Regresa con Autobiotic y descanso ya lanzado al completo y haciendo brotar todas las emociones, heridas y promesas de sanación que contiene. Es un electropop que bebe de los 80 pero no se queda en la nostalgia y propone un road trip cargado de referencias. Comienza a las 21:00 y es gratuito.

Jornada de estrenos en la sala de cine Numax

La sala de cine Numax tiene un doble estreno: Volveréis y Pulp Fiction. La primera película, del director español Jonás Trueba, narra la vida de Ale y Alex, una pareja que lleva 15 años juntos y que tienen una idea que podría parecer absurda: organizar una fiesta para celebrar su ruptura. Este anuncio deja perplejos a sus seres queridos, pero ellos se mantienen firmes en la decisión de separarse. Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, cumple 30 años y vuelve a las pantallas. Jules y Vincent, dos asesinos a sueldo con no demasiadas luces, trabajan para el gánster Marsellus Wallace. Cuando llega la hora de trabajar, ambos deben ponerse “manos a la obra”. Su misión: recuperar un misterioso maletín. Volveréis se puede ver a las 16:45 y a las 21:55. Mientras que la segunda película la van a poner a las 19h.

Homenaje a los vikingos en la Cidade da Cultura

En la Cidade da Cultura se puede seguir visitando la exposición Una vida vikinga en horario de 10 a 20 horas. Esta muestra comprende en torno a 120 piezas, de las que un centenar proceden de fuera de España y pertenecen a museos de historia y arqueología de referencia en Europa sobre la cultura vikinga. A través de una gran diversidad de objetos históricos y arqueológicos, la muestra ahonda en la cultura nórdica durante la Edad Vikinga. El relato se estructura en torno a la vida de una persona en el periodo citado anteriormente.

El pintor gallego Antón Lamazares, en el CGAC

Esta exposición del CGAC permite una apreciación actualizada de la originalidad de la obra de Antón Lamazares. Acercarse a su trabajo es experimentar el silencio, formar parte de una constelación maravillosa que brinda estados de contemplación e intensifica el goce. Su Alfabeto Delfín encierra una clarividencia, una audaz contribución que nos invita a acercarnos a las formas puras, al dibujo que sustenta la palabra. Visitable desde las 11 hasta las 20h.